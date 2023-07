12 lug 2023 12:39

“IL NEGOZIATO SUL PNRR È RALLENTATO DALL’INCALZARE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE” - SORGI: “LA MAGGIORANZA È DIVISA TRA, LEGA DA UNA PARTE, E FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA, CHE TENTANO DI COSTRUIRE UN’INTESA TRA IL PPE E IL CENTRODESTRA ITALIANO. MENTRE TAJANI RIPETE CHE FORZA ITALIA NON SI ALLEERÀ MAI CON FASCISTI E NAZISTI, MELONI E’ PREOCCUPATA CHE LA STRATEGIA DI SALVINI, ALLEATO DELL’ULTRADESTRA IN EUROPA, POSSA FAR RECUPERARE VOTI ALLA LEGA NELL’ELETTORATO PIÙ RADICALE. IL NOSTRO APPARE UN PAESE CONFUSO AGLI OCCHI SEVERI DI BRUXELLES…”