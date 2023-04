“NESSUN ‘EFFETTO SCHLEIN’, HO VINTO CON IL CAMPO EXTRA-LARGE” – IL NUOVO SINDACO DI UDINE, ALBERTO DE TONI, CHE HA SCONFITTO IL LEGHISTA PIETRO FONTANINI, LANCIA UNA BORDATA ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEM: “IL PD NON HA AUMENTATO I VOTI. È STATA DECISIVA LA COALAZIONE ALLARGATA CON IL CENTROSINISTRA, I CINQUESTELLE, IL TERZO POLO E LA PARTE CIVICA. MA PER FONDARE UNA NUOVA COALIZIONE NAZIONALE SERVIREBBE UN NUOVO PRODI” – JENA: “VENIAMO DA LONTANO E ANDREMO LONTANO, PER ORA A UDINE”

1. SINISTRA

Jena per “La Stampa”

Veniamo da lontano e andremo lontano, per ora a Udine.

2. "HO VINTO CON UN CAMPO EXTRALARGE NON C'È STATO L'EFFETTO SCHLEIN"

Estratto dell'articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

alberto felice de toni - sindaco di udine

Alberto De Toni, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Udine. Al ballottaggio ha preso il 52,8% dei voti, sconfiggendo il primo cittadino uscente, il leghista Pietro Fontanini, fermo al 47%.

De Toni vince con una coalizione «formato extra-large»: dal Terzo Polo a Rifondazione Comunista. Decisivo l'accordo trovato con il candidato sindaco del M5S Ivano Marchiol, che al primo turno ha ottenuto il 9%. Laureato in ingegneria chimica, De Toni è stato rettore dell'università degli studi di Udine.

alberto felice de toni

Come ha fatto a mettere tutti insieme?

«La mia era una candidatura civica, non appartenevo a nessuno e questo mi ha favorito. […] Per mettere insieme e federare diverse forze serve un polo attrattore».

A livello nazionale può essere Elly Schlein il polo attrattore di una coalizione?

«Non lo so. Parliamo di partiti che sono andati divisi alle elezioni e oggi penso sia difficile partire da uno dei loro leader. I leader non possono ambire a fare i fondatori, non possono avere due cappelli in testa. Prodi con l'Ulivo non era il capo di un partito. Credo ci voglia un nuovo Prodi».

[…]

Il nuovo Ulivo nasce a Udine, quindi?

«Più un tridente: c'è il centrosinistra classico, con i Cinquestelle; il Terzo polo liberal-democratico; la parte civica e quella autonomistica».

Sono quattro.

elly schlein

«Infatti io penso al quadrifoglio, che significa fede, fortuna, speranza e amore. Sono i valori e il numero delle componenti della coalizione».

Che campo è il suo?

«Un campo extra large, perché dentro ci sono anche forze civiche e autonomistiche, non solo i partiti. Il cemento sono state proprio le due liste civiche, la mia e quella di Marchiol. Poi sono arrivati Pd, Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista, Terzo Polo, Cinque stelle».

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Qual è la ricetta?

«Il Pd aveva il 20%, ma non bastava. Per vincere bisogna saper creare alleanze: l'unione fa la forza. Io non ho fatto un progetto a tavolino mettendo insieme sette liste, ho iniziato un percorso di convergenza programmatica Abbiamo messo insieme dal Terzo polo a Rifondazione Comunista, ora chiediamo le royalties sul modello».

C'è stato l'effetto Schlein?

«No, il Pd non ha aumentato i voti. Lei è una ragazza brillante, capace, dinamica, ma a Udine c'è stato l'effetto di una coalizione extra large».

[…]

CONTE ANNUNZIATA CALENDA LANDINI SCHLEIN FRATOIANNI rimini cgil

Dovrebbe scrivere un manuale per i leader nazionali.

«L'ho fatto: si chiama "Isomorfismo del Potere", ma ora dalla teoria sono passato alla pratica».

Un riassunto?

«Sono partito dai quartieri e dalle periferie: senza le basi scordiamoci le altezze, senza le città dimentichiamoci i governi. Le città sono il momento più alto della partecipazione cittadina. È stato un grande risveglio, una nuova primavera».

alberto felice de toni alberto felice de toni - sindaco di udine ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE MEME BY OSHO Alberto Felice De Toni