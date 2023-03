“NESSUN PAESE EUROPEO, INCLUSA L’ITALIA, DOVREBBE FAR PARTE DELLA VIA DELLA SETA” – MATT POTTINGER, EX VICE CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DI DONALD TRUMP, INVITA ROMA A STRACCIARE GLI ACCORDI CON LA CINA: “È UNA STRADA A SENSO UNICO, LONTANA DA TUTTI I VALORI CHE GLI EUROPEI APPREZZANO, TRA CUI GOVERNI PULITI, TRASPARENZA E SOVRANITÀ” – “IL PIANO PER LA PACE? PECHINO CHIEDE PUBBLICAMENTE ‘COLLOQUI’, MA PIANIFICA DI FORNIRE A MOSCA ARMI LETALI”

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

matthew pottinger

Non usa giri di parole Matt Pottinger, l’ex vice consigliere per la sicurezza nazionale nella Casa Bianca di Donald Trump, quando si tratta di esprimere un parere sul “Memorandum d’intesa” firmato dall’Italia con la Cina per la partecipazione alla “Nuova Via della Seta”, in scadenza alla fine dell’anno: «Nessun Paese europeo, inclusa l’Italia, dovrebbe far parte della Belt & Road Initiative».

XI JINPING GIUSEPPE CONTE

Oggi Pottinger è il presidente del programma Cina presso la Foundation for Defense of Democracies, ma durante l’ultima amministrazione repubblicana era stato il principale architetto della politica di Washington verso Pechino, inclusa l’imposizione delle sanzioni economiche che allora i democratici avevano criticato, ma poi il presidente Biden non ha mai cancellato.

IL PIANO DI PACE DI XI JINPING - VIGNETTA BY GIANNELLI

E questo perché ormai sulla minaccia geopolitica epocale posta dalla Repubblica popolare per tutte le democrazie del mondo c’è una solida convergenza bipartisan negli Stati Uniti, con poche differenze, soprattutto quando si parla dell’adesione di alleati della Nato e del G7 ai progetti espansionistici del leader Xi Jinping. […]

Cosa pensa […] della posizione presa dalla Cina sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e sul “piano di pace” appena presentato a margine delle riunioni tenute all’Onu per l’anniversario dell’aggressione ingiustificata?

«In un classico esempio di messaggio ingannevole […] Pechino chiede pubblicamente “colloqui di pace”, mentre internamente pianifica di fornire a Mosca armi letali che prolungherebbero il conflitto più distruttivo in Europa dalla Seconda guerra mondiale».

trump xi jinping

Come dovrebbero reagire i paesi occidentali e non, che fanno parte della coalizione impegnata ad aiutare l’Ucraina a difendere la propria sovranità e integrità territoriale?

«Sia gli europei che gli americani si stanno accorgendo delle attività in malafede di Pechino. Dovremmo adeguare i nostri piani economici, industriali e commerciali di conseguenza».

L’adesione alla “Nuova Via della Seta” è compatibile con la presenza nell’alleanza occidentale, la Nato e il G7?

«Lo schema “Belt and Road” di Pechino è una strada a senso unico, lontana da tutti i valori che gli europei apprezzano, tra cui governi puliti, trasparenza e sovranità».

xi jinping vladimir putin a samarcanda 3

Quando lei era alla Casa Bianca, avevate preso posizione contro l’ipotesi che l’Italia assegnasse alla compagnia cinese Huawei l’incarico di costruire il nostro network per le comunicazioni 5G. È un problema che potenzialemte esiste ancora?

«Era una questione che riguardava la sicurezza nazionale, vostra e di tutti gli alleati Nato. È positivo che sia stato usato il golden power per gestirla».

matthew pottinger sarah thompson

Roma rischia di trovarsi nella contraddizione di fornire armi a Kiev per difendersi dall’aggressione di Mosca, e rinnovare il Memorandum per l’adesione alla “Via della Seta”, mentre la Cina fornisce armi letali alla Russia per aggredire l’Ucraina. Dovremmo rinnovare l’intesa, abbandonarla, o tenerla silenziosamente in piedi, senza però darle un seguito concreto?

«Non credo che alcun paese europeo, inclusa l’Italia, dovrebbe far parte della Belt & Road Initiative».

