“NETANYAHU DELENDA EST” – I PROGRESSISTI ISRAELIANI VOGLIONO LA TESTA DI “BIBI”. L’ULTIMA PROVA? UN NUOVO, DURISSIMO EDITORIALE DEL QUOTIDIANO “HAARETZ” CONTRO IL PREMIER: “DEVE ESSERE DISTRUTTO POLITICAMENTE, ALTRIMENTI ISRAELE AFFONDERÀ CON LUI. IL FATTO CHE NON SI SIA DIMESSO È UN AFFRONTO ALLA DECENZA, LA PROVA CHE GLI INVERTEBRATI POSSONO FORMARE UN GOVERNO" - "LA SUA RESPONSABILITÀ PER LA DEBACLE DEL 7 OTTOBRE E LA GESTIONE DELLA GUERRA SONO STATE AMPIAMENTE AFFRONTATE. TUTTAVIA, C'È UN ALTRO ASPETTO CHE MERITA DI ESSERE ESAMINATO PIÙ DA VICINO: IL SUO...”

Traduzione dell’articolo di Alon Pinkas per “Haaretz”

BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA

Il fatto che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu non si sia ancora dimesso è un affronto alla decenza. Il fatto che nessun membro della sua coalizione di sicofanti al governo non gli abbia chiesto di farlo - o non lo abbia fatto lui stesso - è la prova scientifica che gli invertebrati possono formare un esecutivo. È un triste profilo di vigliaccheria di gruppo.

Il disinvolto rifiuto di Netanyahu di prendere anche solo in considerazione questa possibilità è un cinico ripudio dell'integrità e un insensibile disprezzo per i principi fondamentali della responsabilità e dell'affidabilità. Più di ogni altra cosa, è un insulto all'intelligenza del pubblico israeliano. Questa nazione merita di meglio. La sua arrogante e compiaciuta promessa che "tutto sarà indagato dopo la guerra" è una tipica ma non meno rivoltante menzogna volta a prendere tempo, ritardare e ingannare.

attacco hamas in israele

So di averlo già scritto diverse volte, come molti altri, ma vale la pena ripeterlo. È come disse Catone il Censore nel Senato romano prima della Terza Guerra Punica nel II secolo a.C.: Carthago delenda est (Cartagine deve essere distrutta) - una versione abbreviata di una frase che usava alla fine di tutti i suoi discorsi.

Sì, sappiamo che la responsabilità e il senso di responsabilità sono termini estranei al premier israeliano. Gli sono stati estranei per tutta la sua vita politica, quindi non c'è da sorprendersi. Sì, sappiamo che non fanno parte del suo DNA politico. Sì, sappiamo che è guidato non solo dal carattere, ma da un cocktail tossico di vulnerabilità politiche, dal processo per corruzione in corso e dalle sue manie di grandezza di essere una figura storica posta dalla provvidenza per salvare Israele e la civiltà occidentale dall'islamofascismo, e che non può essere disturbato da nozioni terrene di fallimento e responsabilità.

gli israeliani recuperano frammenti di ossa al kibbutz di be eri

Sì, sappiamo che non ha un'etica e dei valori fondamentali, né una bussola morale, altrimenti non si sarebbe presentato alle elezioni per quattro volte tra il 2019 e il 2021 mentre era sotto accusa. Eppure vale la pena ribadirlo: Netanyahu Delenda est. Netanyahu deve essere distrutto politicamente, altrimenti Israele affonderà con lui.

La sua responsabilità per la debacle del 7 ottobre, il giorno peggiore della storia di Israele, è stata e sarà sempre più ampiamente affrontata. Lo stesso vale per la sua gestione della guerra, che era legata alla sua sopravvivenza politica.

attacco hamas in israele 1

Tuttavia, c'è un altro aspetto che merita di essere esaminato più da vicino: il suo curriculum in politica estera. Dopo tutto, si tratta di un uomo che ha costruito una carriera sulla falsa premessa di essere un astuto statista, sostenendo ancora oggi che la sua esperienza è fondamentale per vincere la guerra.

Anche i suoi critici più severi sono caduti in questa trappola e, pur criticandolo politicamente, hanno mostrato un'inspiegabile venerazione per il suo acume nelle relazioni estere contro ogni evidenza.

il kibbutz di be’eri, assaltato il 7 ottobre da hamas foto di micol flammini 1

Diamo un'occhiata al suo curriculum. Ci sono sette errori fondamentali e concettuali di politica estera che ha commesso nel corso degli anni.

Il primo - e la sua fama - è l'Iran. Le sue critiche all'accordo sul nucleare iraniano (noto anche come JCPOA) e il suo discorso al Congresso degli Stati Uniti nel 2015 contro il presidente Barack Obama e il vicepresidente Joe Biden sono state accompagnate da promesse di "un accordo migliore", che ovviamente non ha mantenuto. Ha isolato Israele, rendendo di fatto l'Iran una questione israeliana agli occhi del mondo.

LA VIGNETTA DEL NEW YORK TIMES SU NETANYAHU E TRUMP

Poi, nel 2018, ha incoraggiato l'allora presidente Donald Trump a ritirarsi dall'accordo, non riuscendo a proporre una politica sostitutiva. Il risultato: l'Iran, sotto il suo controllo, ha arricchito più uranio e accumulato più materiale fissile che mai, diventando praticamente uno Stato sulla soglia nucleare.

DONALD TRUMP BENJAMIN NETANYAHU

In secondo luogo, il suo sostegno all'invasione statunitense dell'Iraq. Nel 2002, fuori dal governo, si presentò a un'audizione alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e spiegò che rovesciare Saddam Hussein avrebbe avuto un "riverbero" positivo in tutto il Medio Oriente e avrebbe contribuito alla stabilità e alla democratizzazione. Il risultato: lo Stato Islamico.

netanyahu biden

Terzo, Hamas. La sua "strategia" di rafforzare Hamas, consentendogli di incanalare centinaia di milioni di dollari per indebolire l'Autorità Palestinese e dimostrare che nessun processo politico è sostenibile, ha creato in Israele la falsa impressione che Hamas fosse scoraggiato, avverso al rischio e impegnato a governare Gaza. Per quanto riguarda i palestinesi in generale, per 14 anni (esclusi i 18 mesi del 2021-2022 in cui non è stato primo ministro), ha clamorosamente trascurato, ignorato e liquidato la questione palestinese.

SOLDATO ISRAELIANO NEL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA

Da quando ha formato il suo nuovo governo nel dicembre 2022, si è impegnato ad annettere ampie zone della Cisgiordania. Il risultato: il 7 ottobre.

Quarto, l'Arabia Saudita. Prima ha elaborato una teoria errata secondo cui un asse israelo-saudita sarebbe il nucleo di una coalizione musulmana israelo-sunnita contro l'Iran (sciita). Cosa è successo? Un riavvicinamento saudita-iraniano mediato dalla Cina. Poi ha rielaborato e reintrodotto un'interpretazione del conflitto arabo-israeliano, sottolineando che i palestinesi, contrariamente a quanto il mondo ha creduto per decenni, non sono realmente il centro del conflitto. Pensava di poter stringere accordi di pace con l'Arabia Saudita ignorando e marginalizzando totalmente i palestinesi. Il risultato: il 7 ottobre.

PALESTINESI AL CAMPO PROFUGHI DI JENIN DOPO IL RAID ISRAELIANO

Quinto, le relazioni con gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele. Gli Stati Uniti forniscono a Israele 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari ogni anno (oltre 150 miliardi di dollari in totale nel corso degli anni) ed estendono un vasto ombrello diplomatico che protegge Israele nei forum internazionali.

Netanyahu, che si è sempre immischiato e ha manipolato la politica interna degli Stati Uniti, è riuscito in modo impressionante a trasformare Israele in un tema controverso a Washington, in contrasto con decenni di sacrosanto sostegno bipartisan.

terroristi di hamas superano il confine con israele a erez, il 7 ottobre 2023

Lo ha fatto deliberatamente allineandosi ai repubblicani, e in particolare alla loro base elettorale cristiana evangelica, e allontanando i democratici. Questo ha portato a frequenti attriti e animosità con i presidenti democratici Clinton, Obama e Biden.

Inoltre, e soprattutto, attraverso il rozzo e autoritario colpo di Stato costituzionale che ha lanciato a gennaio, ha preso le distanze dal concetto di "valori condivisi" che sta alla base delle relazioni tra Stati Uniti e Israele.

putin netanyahu

Ha preso le distanze anche dal Presidente Biden, una tendenza esacerbata dalla sua crescente affinità con autoritari come il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, l'allora Presidente brasiliano Jair Bolsonaro e altri. Il risultato: oltre la metà degli elettori democratici è critica nei confronti di Israele e di Biden per il suo sostegno percepito come sbilanciato verso Israele durante la guerra.

benjamin netanyahu xi jinping

Sesto, la Russia. Venerdì, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Russia ha accusato Israele di "crimini di guerra", sostenendo che la strategia bellica di Israele è "disumana". È un'affermazione coraggiosa per un Paese che ha barbaramente invaso l'Ucraina e che da quasi due anni bombarda e lancia missili senza sosta.

Ma non dimentichiamo che Netanyahu ammira Putin e considera il rapporto che ha magistralmente intrecciato con lui come "di un'altra lega", come proclamavano gli enormi striscioni della campagna elettorale del 2019. In seguito si è rifiutato di sostenere l'Ucraina, una politica moralmente depravata e politicamente sciocca che, a dire il vero, è iniziata con il governo di Naftali Bennett. Il risultato: La Russia è una parte centrale dell'asse iraniano in Medio Oriente.

OSTAGGI ISRAELIANI RILASCIATI DA HAMAS

Settimo, la Cina. Pochi mesi prima dell'inizio della guerra, Netanyahu ha affermato di essere stato cordialmente invitato a visitare Pechino. La dichiarazione è stata seguita da una fonte senior dell'Ufficio del Primo Ministro che ha spiegato che "questo è un segnale a Biden che Israele ha altre opzioni", sullo sfondo del fatto che Biden ha evitato di invitarlo alla Casa Bianca. Il risultato: Nessuna visita in Cina e un atteggiamento cinese di stallo nei confronti della guerra di Gaza.

benjamin netanyahu

Questo record abissale è di per sé una ragione giustificabile per le dimissioni di Netanyahu? Senza dubbio. Lo farà? No. Ma quando sarà politicamente incriminato, questi dati dovranno essere messi in evidenza.

benjamin netanyahu accusa l'iran di non rispettare il deal nucleare

BENJAMIN NETANYAHU E LA VENDITA DI ARMI ISRAELIANE - VIGNETTA BY NATANGELO

putin netanyahu 2 NETANYAHU PUTIN PRESUNTI MILIZIANI DI HAMAS IN MUTANDE ARRESTATI DAI SOLDATI ISRAELIANI

TONY BLAIR - BENJAMIN NETANYAHU attacco di hamas al kibbutz di be eri Ronen Bar e benjamin netanyahu

SOLDATO ISRAELIANO IN UN TUNNEL DI HAMAS putin netanyahu 3 ostaggi rilasciati da hamas 1 base militare israeliana sdot micha con presunte armi nucleari colpita da hamas 4 attacco hamas in israele OSTAGGI ISRAELIANI RILASCIATI DA HAMAS hamas rilascia gli ostaggi 6 detenuti palestinesi rilasciati

benjamin netanyahu