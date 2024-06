“NIENTE, È ANDATA MALE” - RENZI MASTICA AMARISSIMO: LA SUA LISTA “STATI UNITI D’EUROPA”, IN TANDEM CON EMMA BONINO, È RIMASTA FUORI DAL PARLAMENTO EUROPEO PER UNO 0,25% (SI E’ FERMATA A 3,75%): “SUL RISULTATO ITALIANO PESA L'ASSURDA ROTTURA DEL TERZO POLO: POTEVAMO AVERE SETTE PARLAMENTARI EUROPEI RIFORMISTI, INSIEME. E INVECE SONO ZERO. CHE FOLLIA" - NON SARA’ CHE GLI ITALIANI HANNO LE PALLE PIENE DEL SEDICENTE "TERZO POLO" E DEGLI SCAZZI EGO-RIFERITI TRA RENZI E CALENDA?

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - "Niente, è andata male. Purtroppo la lista Stati Uniti d'Europa è rimasta fuori per pochissimo dal Parlamento europeo. Mi spiace molto e vorrei abbracciare i volontari che si sono spesi per questa idea: siete stati meravigliosi.

La gratuità del vostro servizio allarga il cuore. Vorrei abbracciare uno a uno le migliaia di persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda: sono davvero onorato di rappresentare comunque la speranza di tante persone anche se avrei preferito qualche voto in più alla lista". Così il leader Iv Matteo Renzi in un messaggio sui social inviato nella notte.

"Sono grato a Emma Bonino e a tutti i dirigenti politici che ci hanno creduto - aggiunge -. Ma la politica è una grande scuola di vita anche quando non si vince. E dunque non riesco a essere triste cari amici. Perché sono molto convinto che fosse giusto fare questa proposta, in questo momento: al mondo impazzito di oggi servono gli Stati Uniti d'Europa ed è stato bello affermare le ragioni di un sogno controcorrente.

Abbiamo lottato, abbiamo espresso idee nelle quali crediamo, ci siamo messi in gioco. Non abbiamo fatto il quorum, che peccato. Ma non smetteremo oggi di lottare per questa idea di Europa, l'unica nella quale l'Italia può giocare un ruolo da protagonista". Per Renzi "sul risultato italiano pesa l'assurda rottura del Terzo Polo: potevamo avere sette parlamentari europei riformisti, insieme. E invece sono zero. Che follia".