1. TRUMP, HALEY È ALLEATA CON I COMUNISTI E GLI ESTREMISTI

(ANSA) - "Nikki Haley è alleata con i comunisti e gli estremisti di sinistra". Lo ha detto Donald Trump ad un comizio a Laconia, in New Hampshire, alla vigilia delle primarie nello Stato. "Le persone che supportano Nikky so pro-Cina, pro-Biden. Lei vuole alzare l'età pensionabile e tassare i lavoratori", ha attaccato il tycoon.

2. MANIFESTANTI INTERROMPONO IL COMIZIO DI TRUMP IN NEW HAMPSHIRE

(ANSA) - Per tre volte un gruppo di manifestanti ha interrotto l'ultimo comizio di Donald Trump a Laconia, alla vigilia delle primarie in New Hampshire. La protesta è durata pochi minuti ma non succedeva da tempo che il tycoon fosse costretto a fermarsi durante uno dei suoi discorsi. L'ex presidente ha sminuito la protesta definendola "un buon segno".

3. TRUMP, 'SE VOLETE SALVARE L'AMERICA, VOTATEMI'

(ANSA) - "Se volete salvare l'America, votatemi". Lo ha detto Donald Trump concludendo il suo ultimo comizio a Laconia, in New Hampshire, a poche ore dalle primarie nello Stato.

4. TRUMP, 'LIBERERÒ GLI INSURREZIONALISTI DELL'ASSALTO A CAPITOL'

(ANSA) - Donald Trump promette ai suoi sostenitori in New Hampshire che se sarà rieletto presidente farà scarcerare gli insurrezionalisti di Capitol Hill. Durante il suo ultimo comizio prima delle primarie a Laconia qualcuno nella folla ha urlato al tycoon: 'Libera quelli del 6 gennaio' e lui ha risposto: 'Lo farò'. L'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 è stata una delle giornate più buie della democrazia americana e Trump è incriminato per aver sobillato la protesta.

5. FIGLIO TRUMP, SE MIO PADRE VINCE PORTE APERTE PER DESANTIS

(ANSA) - Ron DeSantis potrebbe avere un ruolo nell'amministrazione Trump in caso di vittoria dell'ex presidente: lo ha ipotizzato Donald Trump Jr, il figlio maggiore del tycoon, parlando con i giornalisti in una pausa della campagna in New Hampshire. "Penso che mio padre abbia lasciato quella porta aperta", ha detto don Jr. "Sono primarie. Queste cose sono dure. Ma penso che ieri (DeSantis, ndr) sia stato piuttosto magnanimo, e penso che mio padre lo abbia ricambiato", ha aggiunto. Quanto all'ultima candidata rimasta in corsa, Nikki Haley, Trump Jr. è stato netto, sostenendo che dovrebbe abbandonare le primarie anche se vincesse oggi in New Hampshire: "non c'è una strada oltre".

6. PRIMARIE USA, NIKKI HALEY SI GIOCA TUTTO IN NEW HAMPSHIRE. LA CARTA DEGLI INDIPENDENTI PER FERMARE TRUMP

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«Se solo potessimo riavere John McCain o Mitt Romney, o un candidato moderato. Per esempio: James Dimon, ceo di JPMorgan Chase. Ma nessun moderato può vincere», dice Eric Macy, 54 anni, ex banchiere ed elettore indipendente […] che […] Oggi sceglierà Nikki Haley alle primarie repubblicane in New Hampshire. «Ho tre figli, voglio che il presidente sia per loro un modello, ma non so se lei può farcela».

Dopo il ritiro di Ron DeSantis, questa è una corsa a due. Alla vigilia del voto di oggi, Haley ha attraversato lo Stato, alla rincorsa di Trump che la distanzia di 17 punti nei sondaggi. Se l’ex presidente ha riplasmato il partito a sua immagine, Haley vuole riportarlo ai principi dell’era pre-Trump, come tagliare il debito federale e le tasse (temi cari ai conservatori fiscali in New Hampshire), riformare i programmi assistenziali, contenere la Russia.

Allo slogan «Make America Great Again», risponde con la promessa di rendere di nuovo grande il partito repubblicano. E in questo Stato del New England […] c’è chi sente questo messaggio.

[…] in ogni caso in tutti gli altri Stati la distanza da Trump è maggiore, inclusa la South Carolina, dov’è stata governatrice. La sua speranza è un’alta affluenza degli indipendenti, che sono il 40% degli elettori in New Hampshire.

Tra i repubblicani (il 30% ), invece, Trump la batte 65 a 25 secondo i sondaggi. Chris, veterano di guerra sessantenne, è in quel 25%: «Non mi piace lo stile di Trump, lei ha esperienza ed è moderata, è ciò che serve». Ma di solito le primarie repubblicane le vincono i repubblicani. «McCain ebbe una vittoria a sorpresa qui, ma aveva un certo appoggio nel partito — osserva il politologo della New Hampshire University Dante Scala —. Haley ha un grave deficit tra i repubblicani. Chiedere agli indipendenti di bilanciarlo è troppo».

Circa 4.000 democratici si sono registrati come indipendenti, anche perché il partito di Biden ha cambiato il calendario delle primarie (un grave sgarbo agli occhi di molti). «Potrebbero votare per Haley, ma si chiedono, e non posso biasimarli, se alla fine si allineerà dietro Trump».

Nel nord dello Stato, dopo il casello tra Concord e Manchester (quest’ultima più simile a Boston), centinaia di persone erano in fila ai comizi di The Donald. Joshua, tassista ed elettore democratico, per gioco ha comprato alla moglie uno dei coltelli a serramanico che Trump regala ai fan online, trovato al mercatino. C’è scritto: Keep America Great. Lei non ha riso.

