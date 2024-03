5 mar 2024 18:12

“PER NIKKI HALEY NON C'È NESSUN PERCORSO FUTURO” – DONALD TRUMP SI DICE CERTO DI VINCERE “IN TUTTI E 15 GLI STATI” IN CUI SI VOTA IN QUESTO SUPER TUESDAY. ED ESCLUDE DI OFFRIRE UN INCARICO ALL’EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA, IN CASO DI UN SUO RITORNO ALLA CASA BIANCA: “HALEY MENTE QUANDO DICE CHE SOLO LEI PUO’ BATTERE BIDEN, IO HO VINTO IN TUTTI I SONDAGGI DEGLI ULTIMI 3 MESI” – LA SPARATA SUL MEDIO ORIENTE: “CON ME AL POTERE NON CI SAREBBE MAI STATA L'ORRIBILE INVASIONE DEL 7 OTTOBRE”