SI SALVINI CHI PUO’ - IL “CAPITONE” DA’ L'APPOGGIO DELLA LEGA AL GOVERNO DRAGHI. "SIAMO A DISPOSIZIONE. NON PONIAMO VETI. LE POLTRONE? ALTRI FANNO COSI’, NON NOI" – COME SI METTONO ORA ZINGARETTI E I SINISTRATI DI LEU? COME SI CONCILIA LA LORO POSIZIONE SUL FISCO CON QUELLA DI SALVINI FAVOREVOLE ALLA FLAT TAX? FRATOIANNI E PARTE DEL PD VAGHEGGIANO ADDIRITTURA LA PATRIMONIALE… - ALLA FINE DELLE DOMANDE DEI GIORNALISTI, SALVINI CHIEDE A MICROFONI ACCESI: "LA PENNA A CHI L'HO FREGATA?" - VIDEO