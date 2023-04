13 apr 2023 08:27

“LE NOMINE? OGNI PARTO IN QUALCHE MODO HA QUALCHE FORMA DI TRAVAGLIO” - IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, IL SEMOLINO GIORGETTI: “E’ STATO TROVATO UN GIUSTO EQUILIBRIO. UN PO' DI POLEMICHE ANCHE INUTILI, PERÒ L'IMPORTANTE È CHE FACCIANO BENE, HANNO TUTTE LE QUALITÀ E LE CAPACITÀ PER FAR BENE IN POSTI CHE SONO STRATEGICI” - "SULL'UCRAINA CONTINUA IL NOSTRO IMPEGNO, CERTO DIPENDE DALLA DURATA DEL CONFLITTO..."