19 ott 2023 11:35

“NON C'E' NESSUN RISCHIO DI ATTENTATI IN ITALIA” - SEGNATEVI LE PAROLE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, TAJANI: “ABBIAMO CHIUSO SOLTANTO SCHENGEN AL CONFINE CON LA SLOVENIA PER EVITARE CHE ATTRAVERSO LA ROTTA BALCANICA ARRIVINO TERRORISTI CHE POSSANO COLPIRE NEL NOSTRO PAESE O IN EUROPA. NON ABBIAMO RISCHI DI ATTENTATI, NON C'È NESSUN SEGNALE IN QUESTA DIREZIONE PERÒ NON POSSIAMO ABBASSARE LA GUARDIA, ANZI LA ALZIAMO PROPRIO PER LA PREVENZIONE…”