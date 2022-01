26 gen 2022 15:00

“NON C'È NESSUNO SLITTAMENTO AD OPERA DEL VICEPRESIDENTE GIULIANO AMATO” – LA CORTE COSTITUZIONALE SMENTISCE LE RICOSTRUZIONI SU UN EVENTUALE RINVIO DELL’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE, CHE SI TERRANNO SABATO. IL MANDATO DI GIANCARLO CORAGGIO SCADE VENERDÌ, E IL GIORNO SUCCESSIVO, DOPO LA CONVALIDA E IL GIURAMENTO DI FILIPPO PATRONI GRIFFI, SI VOTA – IN POLE POSITION PER LA CARICA C’È PROPRIO IL “DOTTOR SOTTILE” (SEMPRE CHE NON VENGA CHIAMATO AL QUIRINALE…)