“NON ABBIAMO COMMENTI DA FARE” – DALL’ELISEO FANNO GLI GNORRI DOPO L’INTERVISTA IN CUI GIULIANO AMATO RIBADISCE LE RESPONSABILITÀ FRANCESI NEL DISASTRO DI USTICA, CHIEDENDO A MACRON DI CHIEDERE SCUSA – TAJANI: “È LA VERSIONE DELL'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MA ORA È UN PRIVATO CITTADINO. VEDRÀ LA MAGISTRATURA” – ANDREA SALERNO (DIRETTORE DI LA7): “PURGATORI HA SEMPRE AVUTO RAGIONE” – DONZELLI :2DA SEMPRE CHIEDIAMO LA DESECRETAZIONE DEGLI ATTI”

L'INTERVISTA A GIULIANO AMATO SULLA STRAGE DI USTICA: “LA VERSIONE PIÙ CREDIBILE È QUELLA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’AERONAUTICA FRANCESE, CON LA COMPLICITÀ DEGLI AMERICANI. SI VOLEVA FARE LA PELLE A GHEDDAFI, MA LUI FU AVVERTITO E NON SALÌ SUL SUO AEREO. E IL MISSILE FINÌ PER COLPIRE IL DC9 DELL’ITAVIA. L’IPOTESI PIÙ ACCREDITATA È CHE QUEL MISSILE SIA STATO LANCIATO DA UN CACCIA FRANCESE” – “MI CHIEDO PERCHÉ MACRON NON VOGLIA TOGLIERE L'ONTA E CHIEDERE SCUSA” – “CRAXI ERA INSOFFERENTE ALLE MIE PERPLESSITÀ. AVREI SAPUTO PIÙ TARDI CHE ERA STATO BETTINO AD AVVERTIRE GHEDDAFI”

USTICA: 'NO COMMENT' DELL'ELISEO ALLE PAROLE DI AMATO

(ANSA) - "Non abbiamo commenti da fare": così risponde il servizio stampa dell'Eliseo questa mattina alla richiesta di un commento all'intervista dell'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, in cui si ribadiscono le responsabilità francesi nel disastro di Ustica e si chiede che il presidente Emmanuel Macron presenti le scuse della Francia.

USTICA: DONZELLI, DA SEMPRE CHIEDIAMO DESECRETAZIONE ATTI

(ANSA) - "Quello che facciamo al Copasir è segreto e non mi permetterei mai di rivelarlo. Amato ha detto delle cose importanti. Noi da sempre chiediamo la desecretazione di tutti gli atti e le pagine non chiare di quegli anni. Amato dice delle cose, in passato ha detto l'esatto opposto". Lo afferma Giovanni Donzelli, vice presidente del Copasir e responsabile organizzazione di Fdi a margine della kermesse dei Conservatori e Riformisti a Reggio Calabria.

"Ci chiediamo - prosegue Donzelli - perchè Amato oggi dica queste cose, lo spiegherà per bene e spiegherà anche perchè in passato ha detto altre cose, ma ben venga quando le persone parlano è una buona notizia e quando ciascuno dice la sua verità è una buona notizia. Il problema è quando le persone stanno in silenzio".

USTICA:TAJANI,AMATO?E' LA SUA VERSIONE, VEDRÀ MAGISTRATURA

(ANSA) - "Bisogna verificare quello che è successo, questa è la versione dell'ex presidente del Consiglio, vedremo. E' una sua versione e non c'è da commentare". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani commentando le parole sulla Francia di Giuliano Amato sulla strage di Ustica. "C'è stato un processo, non si può commentare un'intervista, vedrà la magistratura - ha aggiunto a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio -, che indagherà su quello che è successo, bisognerà fare chiarezza". "Giuliano Amato è una persona che ha avuto grande importanza ma ora è un privato cittadino", ha concluso.

USTICA: SALERNO (LA7), ANDREA PURGATORI HA SEMPRE AVUTO RAGIONE

(ANSA) - "Ciao Andrea, hai sempre avuto ragione, ma tanto lo sapevi. #purgatori #ustica". Lo scrive sui social Andrea Salerno - direttore di La7 e anche fraterno amico di Andrea Purgatori - commentando l'intervista a Giuliano Amato su Repubblica intitolata "Ustica, il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa". Nell'articolo l'ex premier dice che "era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi, ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi". E ancora: "Adesso l'Eliseo può lavare l'onta che pesa su Parigi".

