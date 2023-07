15 lug 2023 11:36

“NON ACCETTO CHE ALCUNI SINDACATI BLOCCHINO L’ITALIA” – IL MINISTRO DEI TRASPORTI, MATTEO SALVINI, SI INCAZZA PER LO SCIOPERO DEL SETTORE AEREO, PROCLAMATO PER OGGI, CHE STA IMPANICANDO MIGLIAIA DI ITALIANI E TURISTI, IN VIAGGIO PER IL WEEKEND, E ANNUNCIA IL PUGNO DI FERRO: “SE NON PREVARRÀ IL BUONSENSO, SONO PRONTO A INTERVENIRE COME HO GIÀ FATTO PER EVITARE IL BLOCCO TOTALE DEI TRENI" – E INTANTO SCATTA L’ESPOSTO DEL CODACONS A 104 PROCURE E ALLA CORTE DEI CONTI: “VIOLENZA INAUDITA"