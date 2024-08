“NON ATTACCHEREI MAI MATTARELLA” – DA EX DEMOCRISTIANO, GUIDO CROSETTO CI TIENE A METTERE I PUNTINI SULLE I E A MOSTRARSI ISTITUZIONALE, DISTANZIANDOSI DA QUEI "CAMERATI" DI FRATELLI D'ITALIA SEMPRE PRONTI A STREPITARE CONTRO IL CAPO DELLO STATO: “OGGI LEGGO COSE DEL TIPO ‘GOVERNO CONTRO IL QUIRINALE’ E MI SEMBRA IL CASO DI RIBADIRE CHE CONSIDERO MATTARELLA UN PILASTRO DELLA NOSTRA NAZIONE, NON SOLO PER IL RUOLO MA PER LA SUA STORIA E PER L’AMICIZIA CHE MI LEGA A LUI…”

sergio mattarella guido crosetto 25 aprile 2024 altare della patria

(ANSA) - "Ieri ho messo un "mi piace" ad un tweet di @Enrico__Costa. Lo faccio spesso, da anni, sulle sue riflessioni garantiste. Anche quando non è stato tenero nei confronti dell'esecutivo di cui faccio parte o, ancor prima del Governo Meloni, quando aveva una linea diversa da quella di Fdi su alcuni temi della Giustizia.

Oggi leggo su diversi quotidiani cose del tipo "Governo contro il Quirinale", "Il Governo attacca…". Allora mi sembra il caso di ribadire alcune cose: Crosetto quando vuole attaccare lo fa direttamente, non usando parole di terzi" e aggiunge: "Non attaccherei mai Mattarella, che considero un pilastro della nostra nazione". Lo afferma su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

guido crosetto sergio mattarella all altare della patria 25 aprile 2023

"Costa è di Azione, un esponente dell'opposizione, non di certo del Governo - aggiunge -. Non mi occupo di Giustizia ma ne parlo (per quanto vi sia difficile da accettare, da cittadino, in modo disgiunto dal mio ruolo istituzionale) perché non penso possa esistere una democrazia compiuta senza una Giustizia equa e super partes.

Non attaccherei mai Mattarella, che considero un pilastro della nostra nazione, non solo per il ruolo istituzionale che riveste in questi anni ma per la sua storia e per l'amicizia che mi lega a lui". Il ministro poi aggiunge: "Come mai non hanno mai titolato "Crosetto contro il Governo" quando ho messo mi piace ai suoi tweet che, per fare solo uno dei mille possibili esempi, propongono la commissione di inchiesta sulla giustizia (con la g minuscola)? È proprio vero che ad agosto spesso il vero giornalismo va in vacanza".

enrico costa sergio mattarella guido crosetto sergio mattarella antonio tajani guido crosetto guido crosetto sergio mattarella 25 aprile 2024 altare della patria