“NON CAPISCE NIENTE DI POLITICA” – ANTONELLO PIROSO, OSPITE DELLA MARATONA MENTANA, ATTACCA (SENZA MAI CITARLO) MARCO TRAVAGLIO: “MI DICONO CHE QUI A LA7 MARSILIO È STATO DEFINITO IL PEGGIOR PRESIDENTE TRA I PRESIDENTI DI REGIONE, A DIMOSTRAZIONE CHE CHI HA FORMULATO QUESTO GIUDIZIO NON CAPISCE NULLA DI POLITICA” – LA STOCCATA A TODDE-SCHLEIN-CONTE: “SE DOVESSE VINCERE IL CENTRODESTRA, IN ABRUZZO I MANGANELLI HANNO BATTUTO LE MATITE?”

MARATONA MENTANA, PIROSO DEMOLISCE LA SINISTRA: "VINCONO I MANGANELLI?"

Da www.iltempo.it

antonello piroso 2

Le elezioni regionali in Abruzzo vedono la sfida tra il governatore uscente, Marco Marsilio, per il centrodestra e Luciano D'Amico del campo largo Pd-M5s. […] nel corso dello speciale La7, la consueta Maratona Mentana per le elezioni più importanti, tornano alla mente le parole della neo-governatrice sarda Alessandra Todde: "La Sardegna ai manganelli ha risposto con le matite", aveva detto durante la sua prima conferenza stampa da presidente della Regione in riferimento agli scontri tra polizia e manifestanti […].

marco travaglio 7

Tra gli ospiti di Enrico Mentana, domenica 10 marzo su La7, c'è il giornalista Antonello Piroso: "Premetto che secondo me la Todde era un candidato migliore di Truzzu", il sindaco di Cagliari in corsa per il centrodestra sconfitto al fotofinish, ma "volevo chiedere a tutti voi: se dovesse vincere il candidato di centrodestra i manganelli in Abruzzo hanno battuto le matite?", è la stoccata di Piroso. "Questa è una provocazione...", ribatte il conduttore che ammette: l'uscita di Todde era "uno slogan e non dei più fair nei confronti" della coalizione avversaria.

antonello piroso 1 enrico mentana marco marsilio dopo la vittoria alle regionali in abruzzo 3 luciano damico marco marsilio antonello piroso 4 marco travaglio 5 antonello piroso 3