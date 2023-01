“NON CAPISCO BENE SE PUTIN SIA VIVO, E CHI PRENDA LE DECISIONI” – NEL SUO VIDEOCOLLEGAMENTO CON DAVOS, IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY HA GETTATO OMBRE SULLA SALUTE DEL NEMICO: “NON SONO SICURO CHE IL PRESIDENTE DELLA RUSSIA SIA LUI”. LA RISPOSTA DEL CREMLINO: “PUTIN È VIVO E ZELENSKY DOVREBBE RENDERSENE CONTO” – “MAD VLAD” IERI HA FATTO VISITA A UNA FABBRICA DI ARMI A SAN PIETROBURGO, E NE HA APPROFITTATO PER LA SOLITA PROPAGANDA…

In collegamento a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sgancia una bomba su Vladimir Putin; "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente della Russia sia lui, proprio lui. Non capisco bene se sia vivo e chi prenda le decisioni", ha detto aggiungendo di non comprendere nemmeno "come si possa promettere una cosa ai leader europei e il giorno dopo lanciare un’invasione su vasta scala di un Paese. Non capisco bene con chi abbiamo a che fare. Quando diciamo 'colloqui di pace', non capisco bene con chi dovremmo farli", attacca ancora.

Ma a stretto gira arriva la durissima risposta di Mosca. "Il presidente russo Vladimir Putin è vivo, così come la Russia intera. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe rendersene conto, rapidamente", dichiara il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa, parlando dei dubbi espressi da Zelensky: "È chiaro che Zelensky preferirebbe che né Putin, né la Russia esistessero", prosegue Peskov. […]

ZELENSKY AI LEADER RIUNITI A DAVOS: "ABBIAMO BISOGNO DI FINANZIAMENTI E ARMI"

Estratto dell’articolo di Andrea Barolini per https://it.euronews.com/

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto al World Economic Forum di Davos. Ai dirigenti politici e d’impresa riuniti nella località svizzera ha chiesto ancora una volta supporto per lo sforzo bellico contro la Russia.

Il leader ucraino ha quindi osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'incidente in elicottero nel corso del quale ha perso la vita, tra gli altri, il ministro degli Interni di Kiev.

"La mobilitazione del mondo - ha affermato Zelensky - deve essere più veloce rispetto al nostro nemico comune. La fornitura all'Ucraina di sistemi di difesa aerea deve essere più rapida rispetto agli attacchi missilistici della Russia. Le forniture di carri armati occidentali devono scongiurare un'altra invasione di carri armati russi. Il ritorno della sicurezza e della pace in Ucraina deve essere più veloce dei possibili attacchi della Russia alla sicurezza e alla pace in altri Paesi".

Nel frattempo, a San Pietroburgo, il presidente della Russia Vladimir Putin ha visitato una fabbrica di armi e ha elogiato di fronte ai lavoratori l'unità, la solidarietà e il coraggio del popolo russo, nonché mostrato apprezzamento nei confronti della produzione missilistica del proprio Paese. […]

3. PUTIN TRA GLI OPERAI

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Vladimir Putin ha ribadito che la Russia vincerà la guerra. Ieri il presidente era a San Pietroburgo per celebrare l’ottantesimo anniversario della fine dell’assedio della città che un tempo si chiamava Leningrado e ne ha approfittato per parlare del conflitto e per ringraziare gli operai dell’industria della Difesa, dicendo che molto dipende da loro.

Questa condizione li rende quasi intoccabili nell’ottica di una futura mobilitazione, il cui annuncio alcuni attendevano ieri: la ricorrenza sembrava retorica a sufficienza e le voci sulla necessità di mandare nuovi uomini al fronte per la primavere si fanno fitte.

Invece ieri Putin ha soltanto ribadito di aver attaccato l’Ucraina per riportare la pace dopo aver subìto i silenzi e gli sgarbi dell’occidente. Il canale telegram Volya, solitamente ben informato, ha invece scritto che per il passaggio da “operazione militare speciale” a “guerra”, quindi per poter dichiarare la legge marziale, il Cremlino sta aspettando febbraio.

Il passo successivo sarà un’altra mobilitazione, questa volta fatta chiudendo i confini e con poco preavviso. Il vittimismo di stato è il rifugio del Cremlino per convincere la popolazione che vive sotto assedio. […]

