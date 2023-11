“NON CI SONO VITTORIE FACILI E VELOCI” – ZELENSKY HA CAPITO CHE LA FAMOSA CONTROFFENSIVA È STATA UN FIASCO E CHIAMA LE TRUPPE A RACCOLTA PER PROVARE A RISOLLEVARNE GLI ANIMI –NELLE ULTIME ORE L'ESERCITO RUSSO HA ATTACCATO 118 BASI MILITARI IN 10 REGIONI UCRAINE, È UNO DEI RAID PIÙ IMPONENTI DALL’INIZIO DEL CONFLITTO – NEL MENTRE IN RUSSIA QUALCOSA SI MUOVE: IL 55% DEI CITTADINI VORREBBE UNA FINE NEGOZIATA DEL CONFLITTO…

SONDAGGIO, 55% DEI RUSSI VUOLE FINE NEGOZIATA DEL CONFLITTO

(ANSA) - MOSCA, 02 NOV - Aumenta in Russia il numero dei cittadini favorevoli a una fine negoziata del conflitto in Ucraina, che in ottobre hanno raggiunto il 55% rispetto al 51% di settembre. E' quanto risulta dall'ultimo sondaggio del centro statistico indipendente Levada, bollato come 'agente straniero' delle autorità russe.

Sempre in ottobre sono stati il 38% a dichiararsi favorevoli a una prosecuzione dell'operazione militare, in lieve calo rispetto al 39% del mese prima. I più favorevoli all'avvio di trattative sono i giovani, con un picco del 69% nella fascia di età fra i 18 e i 24 anni, e le donne, con un 62%.

Resta tuttavia molto elevata, con variazioni irrilevanti rispetto all'inizio del conflitto, la percentuale di coloro che dichiarano di sostenere l'operato delle forze armate russe in Ucraina. In ottobre sono stati il 76% rispetto al 73% di settembre.

ZELENSKY ALLE TRUPPE: «NON CI SONO VITTORIE FACILI E VELOCI»

Non ci sono vittorie facili, veloci. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha voluto chiamare le truppe a raccolta in una giornata di attacchi massicci da parte della Russia. «Il mondo moderno è disegnato in modo tale che ci abituiamo al successo troppo rapidamente. Quando è iniziata l'invasione su vasta scala, molti nel mondo si aspettavano che l'Ucraina non sopravvivesse. Ora le cose colossali che il nostro popolo, i nostri soldati stanno facendo, sono considerati scontati».

Dalla Russia, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha sottolineato da parte sua le vittorie di Mosca. «Malgrado le forniture di nuovi tipi di armi da parte della Nato - ha detto in conferenza stampa, secondo Novosti Ria - il regime di Kiev sta subendo sconfitte. Le truppe russe continuano a condurre una difesa attiva, infliggendo danni al nemico».

Due carri armati russi sarebbero esplosi ieri sulle loro stesse mine, secondo l'Ucraina. Le ultime ore sono state particolarmente pesanti in ogni caso, per l'Ucraina. Le truppe russe hanno attaccato 118 insediamenti in 10 regioni ucraine in 24 ore, secondo lo stesso ministro degli Interni di Kiev, Igor Klymenko, come riporta Ukrinform. «Dall'inizio dell'anno, questo è il maggior numero di città e villaggi che sono stati attaccati», ha scritto Klymenko su Telegram. Poltava, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jherson e Mykolaiv le regioni colpite. […]

Nella notte molti missili e droni russi sono stati intercettati in ogni caso. Le forze di difesa aerea ucraina hanno abbattuto un missile da crociera Kh-59 e 18 dei 20 droni kamikaze Shahed-136/131 lanciati dalla Russia: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Ukrinform. Il missile Kh-59 e una parte dei droni sono stati lanciati dalla regione russa di Kursk, mentre il resto dei velivoli senza equipaggio proveniva dalla base navale russa di Primorsko-Akhtarsk (sud-est). […]

L'intelligence della Corea del Sud ritiene intanto che la Corea del Nord stia provvedendo alla maxi fornitura di oltre un milione di proiettili di artiglieria alla Russia. È quanto hanno riferito in un'audizione a porte chiuse al parlamento di Seul i vertici dell'agenzia di spionaggio (Nis), nel resoconto della Yonhap che cita un deputato presente. […]

