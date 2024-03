“NON CORRO ALLE EUROPEE MA SONO VICINA A SANTORO” – JO SQUILLO RACCONTA A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” CHE SI IMPEGNERA' PER IL MOVIMENTO DI "MICHELE CHI?" - "PER LUI RIFARÒ LA VERSIONE NUOVA DELLA CANZONE CHE DICEVA 'METTETE I FIORI NEI VOSTRI CANNONI' - IL BACIO PIÙ BELLO? "CON BRUCE WILLIS, INDIMENTICABILE. MA CON LUI CI FU SOLO QUELLO. E POI STING E SANDY MARTON. SOLO UNO NON VOLLE BACIARMI. IL SUO NOME E’…”

(ANSA) Jo Squillo in corsa per le europee? "Non corro, ma sarò vicina a Michele Santoro e mi impegnerò nel suo movimento a favore della pace". Lo rivela la conduttrice Jo Squillo a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda sabato 30 marzo alle 14 su Rai2. "Michele è un uomo coerente e pieno di passione politica - racconta -. Sono felice di lavorare al suo fianco per la pace. Rifarò la versione nuova della canzone del 1967, quella che diceva 'mettete i fiori nei vostri cannoni'. Sono pronta a lavorare per lasciare ai nostri figli un mondo migliore".

E a proposito di figli la cantante racconta di non averne avuti, ma di essere comunque diventata "mamma elettiva" sei anni fa di Michelle, una ragazza nata nel 1999. "Ci siamo conosciute poco prima che mio padre morisse, di lì a poco avrei perso anche mamma - dice -. Michelle veniva dal Friuli tutte le mattine a Milano alzandosi alle 5 del mattino. Io all'epoca lavoravo a Detto fatto mentre lei sfilava. Le proposi di dividere la mia casa ormai vuota e dal quel giorno sono passati sei anni. Non ci siamo più lasciate".

Quanto agli uomini della sua vita, scherzosamente Jo confessa di averne baciati tanti. Il bacio più bello? "Quello con Bruce Willis, indimenticabile. Anche se fu solo un bacio - rivela -. E poi Sting e Sandy Marton. Solo uno non volle baciarmi: Denzel Washington. Facevo il gioco del bacio per una mia trasmissione e lui fu l'unico a dirmi no".

