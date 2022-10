“NON DOBBIAMO SMOBILITARE IL PARTITO” – IL MANTRA DI GIORGIA MELONI AI SUOI COLONNELLI È DI CONTINUARE A FAR CRESCERE FRATELLI D’ITALIA: NON SI SA MAI, MAGARI PRESTO BISOGNA TORNARE ALLE ELEZIONI, E LA STRUTTURA DI FDI DEV’ESSERE PRONTA. MA NELLA GRANDE INFORNATA DI MINISTERI, CON LA “DUCETTA” A PALAZZO CHIGI, CHI RESTERÀ A PRESIDIO A VIA DELLA SCROFA? LA SORELLA DI GIORGIA, ARIANNA, CHE SARÀ PROMOSSA A DIRIGENTE, E GIOVANNI DONZELLI. MA ANCHE AUGUSTA MONTARULI HA IL VENTO IN POPPA...

“Allora, se vi serve un altro leader qui dentro sappiate che ci sono io”. Lunedì pomeriggio, appena entrato negli uffici di Fratelli d’Italia, Silvio Berlusconi ha scherzato con i ragazzi e le ragazze della segreteria di Giorgia Meloni. Sorriso di circostanza: “No grazie, presidente, stiamo bene così”.

[…] Giorgia Meloni ha la testa a Palazzo Chigi, ma in queste ore va ripetendo a tutti colonnelli che “non dobbiamo smobilitare il partito. Dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi evenienza, dobbiamo continuare a crescere”. Ecco perché, per esempio, ieri è stato riconfermato capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, braccio ambidestro di Giorgia e, come si sa, marito di Arianna.

La quale dopo trent’anni di militanza lontana dai riflettori presto avrà i galloni pubblici di dirigente, uscendo così dal cono d’ombra della famiglia. “Giorgia è la nostra cara leader”, scherza un deputato neo eletto, sotto l’assicurazione dell’anonimato.

In queste ore dentro Fratelli d’Italia sono in molti a interrogarsi sulla forma che dovrà prendere la prima forza politica del paese. Non sono previsti congressi all’orizzonte […] e soprattutto non viene nemmeno presa in considerazione l’ipotesi che Meloni possa dimettersi da presidente per occuparsi a tempo pieno del governo.

Anche se sotto sotto c’è chi immagina una piccola scossa di assestamento. “Noi siamo un partito presidenziale, con una classe dirigente radicata, ma con una leader insostituibile. Di sicuro però dovremo portare qualche correttivo”, spiegano i deputati […].

In questo scenario sarà centrale anche il ruolo di Giovanni Donzelli, attuale capo dell’organizzazione […]. Anche lui, salvo sorprese, potrebbe essere sacrificato al bene della Fiamma. Con un compito chiaro: rimanere in Parlamento e occuparsi di tutto ciò che ruota intorno al partito.

[…] Augusta Montaruli se non finirà in un posto di sottogoverno sembra destinata a prendere ancora più peso nel partito. Ora è la responsabile dei flash-mob, è legata a Donzelli. E alla fine si ritorna sempre alla generazione Atreju dove tutti si dicono amici e comunità e dove si guarda con un pizzico di insofferenza ai grandi vecchi, ma anche ai nuovi arrivati in quota società civile.

Dietro all’ossessione di strutturare il partito che dall’un per cento adesso sfiora il trenta nei sondaggi c’è un pensiero di fondo: quello di farsi trovare sempre pronti se la situazione dovesse precipitare, magari fra qualche mese o fra un anno. Insomma, di nuovo tutti pronti in caso di elezioni anticipate. Da fuori sembrano ragionamenti lunari per un governo che deve ancora nascere, ma così è. E vista la fragile tregua fra Meloni e Berlusconi chissà. Nel dubbio l’ordine della capa è: spingiamo sui tesseramenti.

