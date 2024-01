MEDIASET: P.S. BERLUSCONI, BONOLIS? NO SEGNALI DIFFICOLTÀ NOSTRO RAPPORTO

(LaPresse) - "Bonolis? Non ho alcun segnale di difficoltà nel nostro rapporto, ho grande stima e gratitudine vera per Paolo che lavora con noi da anni. Con noi ha fatto tutto, ci siamo visti recentemente e sa benissimo che oggi più che mai noi siamo aperti a qualsiasi tipo di contenuto. Il contratto ha una scadenza naturale, ma l'anno prossimo ci sarà un'altra edizione di 'Avanti un altro'". Lo ha detto l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa 'Innovazione Mediaset e la Tv del 2024' a Cologno Monzese, a proposito del contratto di Paolo Bonolis in scadenza nel 2025. "Non ho segnali di cambiamento da parte sua, ma cosa succederà non dipende solo da noi. Noi siamo sempre pronti a seguire il suo spirito innovativo", ha aggiunto.

P.S. BERLUSCONI, 'MEDIASET SARÀ SEMPRE LA CASA DI CHIAMBRETTI'

(ANSA) - "Ho grandissima stima e un rapporto personale fatto di effetto, ma è giusto che Piero faccia ciò che desidera fare, penso che un ritorno in Rai per lui possa avere un certo significato, non la vivo come una situazione di concorrenza, sa che Mediaset sarà sempre casa sua". Così Pier Silvio Berlusconi in un incontro a Cologno Monzese ha parlato del passaggio alla Rai di Piero Chiambretti.

PIER SILVIO BERLUSCONI, DIFFICILE RIPETERE RISULTATI 2023 SU RAI

(ANSA) - "Ripetere il risultato nel 2023 è quasi matematicamente impossibile, perché ci sono gli Europei e le Olimpiadi, ma stiamo a vedere": lo ha detto Pier Silvio Berlusconi in un incontro a Cologno Monzese, rispondendo a chi gli ha chiesto se Mediaset riuscirà a chiudere anche quest'anno davanti alla Rai. "Aver chiuso il 2023 davanti alla Rai per prima volta nella storia della tv non è nei nostri obiettivi, facciamo gara con noi stessi da editori, da tv commerciale - ha proseguito il vicepresidente e Ad - l'ascolto è fondamentale per raggiungere i ricavi pubblicitari".

BERLUSCONI A FIORELLO, SANREMO? DOPO TERRA AMARA SOLO BARRE

(ANSA) - "Con tutto il rispetto per una fiction turca fatta molto bene, di solito la usiamo in day time, dopo Terra Amara ci sono solo le barre": così Pier Silvio Berlusconi ha scherzosamente risposto a Fiorello, che a Viva Rai 2! gli aveva lanciato un appello a non fare controprogrammazione al festival di Sanremo. L'Ad ha ricordato che Mediaset per la finale di Sanremo, sabato 10 febbraio, ha tolto C'è posta per te di Maria De Filippi.

P.S. BERLUSCONI, 'MAI FATTA NESSUNA OFFERTA AD AMADEUS'

(ANSA) - "Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. "È un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta", aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset rispondendo una domanda in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo.

FI: P.S BERLUSCONI, NON SCENDO IN CAMPO,TAJANI PERSONA GIUSTA

(AGI) - Pier Silvio Berlusconi conferma che non assumera' alcun ruolo in Forza Italia, ribadendo che "la mia posizione non e' cambiata da giugno scorso, subito dopo la scomparsa di papa', e rispetto a Natale". Poi, ha specificato, "e' vero che mi tirano sempre in ballo, pero' oggi penso e spero che Forza Italia possa fare un buon lavoro". "Antonio Tajani - ha sottolineato Berlusconi - e' la persona giusta, con una leadership basata su una qualita' che considero importantissima, la serieta'". In ogni caso, ha spiegato, "non si tratta di sostituire la leadership di mio padre, che e' impossibile, ma di creare un gruppo di persone per portare avanti cio' che mio padre ha creato", poi "credo che l'esperienza che mio padre ha costruito vada portata avanti anche con un gruppo di giovani".

P.S. BERLUSCONI, LUXURIA CONDURRÀ ISOLA MA BLASI RESTA A MEDIASET

(LaPresse) - "Vladimir Luxuria condurrà l'Isola dei Famosi, abbiamo la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro". Lo ha detto l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa 'Innovazione Mediaset e la Tv del 2024' a Cologno Monzese. "Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vita, per cui chi meglio di lei possa fare bene.

E' una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”, ha aggiunto. “Ilary Blasi resta con noi, è un volto di Canale 5 e stiamo lavorando ad una nuova fase di lavoro e carriera sull'intrattenimento puro. Se il progetto decolla questa estate 'Battiti Live' passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary", ha detto ancora Berlusconi.

P. S. BERLUSCONI, OPINIONE POSITIVA SU QUANTO FATTO GOVERNO

(ANSA) - "Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto": così Piersilvio Berlusconi, ad del gruppo Mediaset, ha commentato l'operato del governo Meloni in un incontro con la stampa. "Cosa potrebbero fare in più? dal nostro punto di vista una maggior attenzione alla tutela dei campioni nazionali ed europei, che vuole dire anche stabilire regole più precise per i giganti del web, questo è un passo indispensabile verso dove l'Europa deve andare, penso che avere campioni europei in termini di aziende possa essere una risposta importantissima per rafforzare l'Europa".

