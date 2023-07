“NON ERO A CONOSCENZA DEL TESTAMENTO NEL 2006, NÉ LO ERO FINO A DUE GIORNI FA” – VERONICA LARIO: “SMENTISCO CATEGORICAMENTE QUANTO AFFERMATO DA ‘REPUBBLICA', CHE IPOTIZZA UNA CORRELAZIONE FRA LA VOLONTÀ TESTAMENTARIA DI SILVIO BERLUSCONI E LA LETTERA CON LA QUALE, NEL MAGGIO DEL 2009, PRESI LE DISTANZE DAI COMPORTAMENTI DEL MIO EX MARITO” – LUIGI BERLUSCONI NEI PROSSIMI GIORNI POTREBBE CHIARIRE IL “MISTERO” DELLA SUA ASSENZA NELLA LETTERA DEL 2022…

silvio luigi berlusconi

1. BERLUSCONI, VERONICA LARIO RIVELA: «NON SAPEVO DEL TESTAMENTO DEL 2006»

Estratto da www.leggo.it

Veronica Lario non era a conoscenza del testamento redatto da Silvio Berlusconi nell'ottobre 2006 e non ne ha saputo niente 'fino a due giorni fà. Lo fa sapere l'ex moglie del fondatore di Fininvest, sottolineando che non è dovuto quindi al testamento l'annuncio del divorzio nel 2009.

«Smentisco categoricamente quanto affermato da Repubblica […] che ipotizza una correlazione fra la volontà testamentaria di Silvio Berlusconi dell'ottobre 2006 e la lettera con la quale nel maggio del 2009 presi le distanze dai comportamenti del mio ex marito.

IL TESTAMENTO DI BERLUSCONI - VIGNETTA DI MACONDO

Non ero assolutamente a conoscenza allora del testamento olografo registrato dal notaio Arrigo Roveda nell'ottobre 2006, così come non ne ero a conoscenza fino a due giorni fa», afferma Lario.

«Le ragioni del divorzio non sono mai state legate a presunte volontà testamentarie di cui - conclude - ribadisco sono venuta a conoscenza in queste ore attraverso la lettura dei giornali».

2. IL GIALLO DEL LEGATO DEL CAVALIERE, LUIGI BERLUSCONI CHIARIRÀ NEI PROSSIMI GIORNI

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per www.repubblica.it

berlusconi veronica lario

Dopo l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, scoppia il giallo sul legato […] al fratello Paolo, alla compagna Marta Fascina e all'amico Marcello Dell'Utri. Nella lettera firmata dal Cavaliere lo scorso 19 gennaio 2022, che consta 15 righe, scritte a mano, con inchiostro nero, su carta intestata, ci sono i nomi di Marina, Pier Silvio, Eleonora e Barbara, ma manca quello di Luigi Berlusconi, ultimogenito dell'imprenditore nato dalle nozze con Veronica Lario.

Pare si tratti di una svista, dato il momento particolare in cui, in vista del ricovero al San Raffaele, Silvio Berlusconi prende carta e penna e scrive ai figli ricordandogli “il bene che gli ho voluto, e che loro hanno voluto a me”. Stando alle prime ricostruzioni, […] sembrerebbe […] una dimenticanza legata al momento delicato dell’imprenditore, che […] scrive: “Se non dovessi tornare...”.

silvio berlusconi veronica lario

Detto questo in teoria, non essendo stato menzionato […], Luigi potrebbe esimersi da pagare la sua quota parte dei 230 milioni dei tre legati. O almeno così dice la legge. Non è escluso però che il figlio dia la sua disponibilità a versare […]. […] Bisognerà […] attendere qualche giorno, perché sia personalmente Luigi Berlusconi a dirimere la questione. […]

