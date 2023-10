“NON FATE I NOSTRI STESSI ERRORI DOPO L’11 SETTEMBRE” – JOE BIDEN A TEL AVIV HA PROVATO DI NUOVO A FRENARE LA SETE DI VENDETTA DI NETANYAHU, DOPO CHE IL PREMIER ISRAELIANO HA PARAGONATO L’ATTACCO DI HAMAS A “VENTI 11 SETTEMBRE” – POI PERÒ “SLEEPY JOE” HA RIBADITO L’APPOGGIO TOTALE ALLO STATO EBRAICO: “NON È NECESSARIO ESSERE EBREI PER ESSERE SIONISTI”. E ALL’ONU GLI USA HANNO BLOCCATO LA RISOLUZIONE CHE CHIEDEVA “PAUSE UMANITARIE” – VIDEO: IL PRESIDENTE AMERICANO SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A “BIBI”

BIDEN A ISRAELE, NON FATE STESSI ERRORI NOSTRI DOPO L'11/9

(ANSA) - La rabbia che prova Israele dopo l'attacco del 7 ottobre è la "stessa che gli Stati Uniti hanno provato dopo l'11 settembre". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a Tel Aviv definendola "shock, dolore, rabbia divorante". Ma, ha ricordato, a causa di quella rabbia "gli Stati Uniti hanno commesso degli errori dopo l'11 settembre".

BIDEN, 'NON È NECESSARIO ESSERE EBREI PER ESSERE SIONISTI'

(ANSA) - "Non è necessario essere ebrei per essere sionisti": lo ha detto Joe Biden incontrando i sopravvissuti all'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. "Penso che la sicurezza e la protezione a livello mondiale siano ancorate ad Israele", ha aggiunto.

VETO USA A RISOLUZIONE CDS ONU CHE CHIEDE PAUSE UMANITARIE

(ANSA) - Gli Usa hanno bloccato con il veto la bozza del Consiglio di Sicurezza Onu preparata dal Brasile che chiedeva "pause umanitarie" nel conflitto tra Israele e Hamas per consentire l'accesso degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Il testo, a differenza di quello russo che non è passato al voto lunedì, "condanna inequivocabilmente gli atroci attacchi terroristici di Hamas", e ha ottenuto 12 voti a favore, il no degli Usa, e due astensioni, Russia e Gran Bretagna.

La bozza di risoluzione presentata dal Brasile al Consiglio di Sicurezza Onu e' stata negoziata per giorni nel tentativo di ottenere il via libera. Il testo chiedeva anche "il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi", e sollecitava Israele, senza nominarlo, a "revocare l'ordine di evacuazione delle aree nel nord di Gaza e di trasferirsi nella zona meridionale della Striscia".

RAZZI DA GAZA SUBITO DOPO LA PARTENZA DI BIDEN DA ISRAELE

(ANSA) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è ripartito dall'aeroporto Ben Gurion a bordo dell'Air Force One. Pochi minuti dopo è ripreso il lancio dei razzi da Gaza nella parte centrale di Israele.

