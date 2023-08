“NON GUARDARE I PORNO! NON VOTARE PER I VERDI! USCIRE ALL’ARIA APERTA” – TUTTE LE SPARATE DI QUELLO SVALVOLATO DI MAXIMILIAN KRAH, NUOVO VOLTO DELL'ESTREMA DESTRA DI AFD ALLE EUROPEE DEL 2024 – OTTO FIGLI DA TRE MOGLI DIVERSE E UNA CERTEZZA: “I VERI UOMINI VOTANO A DESTRA” – AMICO DI OLIGARCHI RUSSI, È STATO ACCUSATO DI CORRUZIONE E SOSPESO DUE VOLTE DA “IDENTITÀ E DEMOCRAZIA” – HA BOCCIATO LA PROPOSTA DI SALVINI DI UNA GRANDE DESTRA EUROPEA E…

Estratto dell’articolo di T.MA. per “la Repubblica”

Maximilian Krah è una scheggia impazzita, al Parlamento europeo lo sanno tutti. Fuori erano in pochi a conoscerlo. Finché il suo partito l’ha eletto sabato scorso capolista alle prossime elezioni europee. E in tanti sono andati a curiosare sui suoi profili social. In poche ore le sue perle di propaganda razzista, euroscettica, le sue esilaranti tirate di odio sono diventate virali.

Un esempio? «Non guardare i porno! Non votare per i verdi! Esci all’aria aperta». Quale sia il nesso, rimane un mistero. Forse Krah pensa che la sua biografia dimostri il risultato trionfale dell’astinenza da porno: otto figli da tre donne diverse.

Certo è che l’europarlamentare non ha mai votato verde, non si sa se per non compromettere la propria fertilità o perché sta sempre all’aria aperta.

Per lui, «i veri uomini votano a destra. Non lasciarti dire che sei gentile, debole e di sinistra.

Le cose funzioneranno anche con la tua ragazza». […] Quando non registra video, Krah ama passare il suo tempo in buona compagnia. Tra i suoi amici più cari figurano due oligarchi russi finiti da un pezzo nella lista delle sanzioni, Viktor Medveciuk e Sergej Karaganov.

E in passato è finito nel mirino dei servizi per aver usato i termini “sostituzione etnica” e “invasione orientale”. Al Parlamento Ue, Krah è stato sospeso due volte da “Identità e democrazia” in seguito ad accuse di corruzione e per aver disobbedito alla linea del gruppo sostenendo il candidato di Zemmour, il grande rivale di Le Pen. Ma tant’è.

Intervistato da Repubblica al congresso dell’Afd, Krah ha bocciato la proposta del leader della Lega Matteo Salvini di una grande destra europea. Una convergenza tra “Identità e democrazia” e il gruppo presieduto in Europa da Meloni, ossia i “Conservatori”, secondo Krah è «irrealistica » in virtù della fedeltà a Putin che contraddistingue il suo partito. […]

