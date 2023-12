“NON HO INTENZIONE DI FARMI TRASCINARE IN GIOCHETTI POLITICI” – DI MAIO SNOBBA PEPPINIELLO APPULO! LUIGINO CHIUDE LA POLEMICA SULLA PRESUNTA CHIAMATA DI UN EX COLLEGA DEL M5S, CHE CONTE SI È AFFRETTATO A SMENTIRE: “NON MI RIGUARDA. CHI MI HA CHIAMATO È LIBERO DI DIRLO. HO SAPUTO DELLA RICHIESTA DI UN GIURÌ D’ONORE DALLA STAMPA, COME OGNI ALTRO CITTADINO…” - FONTI M5S: "NON CI RISULTA NESSUNA TELEFONATA"

(ANSA) - "Se mi cercano ex colleghi del M5S? Non è una polemica che mi riguarda. Chi mi ha chiamato nei giorni delle dichiarazioni in aula del premier Meloni, è libero di dirlo se vuole".

Lo sottolinea, al telefono con l'ANSA, l'inviato dell'Ue per il Golfo ed ex leader del M5S in merito alle voci, rimbalzate sulla stampa, di telefonate da parte di membri della sua ex forza politica.

Ribadendo la sua posizione a favore del Mes, Di Maio aggiunge: "non ho nessuna intenzione di farmi trascinare in giochetti politici. Voglio precisare che ho saputo della richiesta di un giurì d'onore dalla stampa come ogni altro cittadino italiano".

MES: FONTI M5S, ‘NESSUNA TELEFONATA A DI MAIO, LAVORO SUL DOSSIER FATTO ALLA LUCE DEL SOLE’

(Adnkronos) - “Non ci risulta nessuna telefonata”. Così fonti M5S sulla presunta chiamata, riportata ieri da Repubblica, di un alto dirigente pentastellato a Luigi Di Maio sul fax esibito da Giorgia Meloni in Senato. “Il lavoro sul dossier Mes è stato portato avanti alla luce del sole”, a partire “dal dibattito parlamentare” richiamato in più occasioni da Conte. Sono proprio “questi fatti”, invece ad aver “smascherato le menzogne di Meloni in Parlamento”.

