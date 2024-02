18 feb 2024 12:10

“NON HO PAURA DELLE INTIMIDAZIONI DI MOSCA” – LA DEPUTATA DEM LIA QUARTAPELLE, ATTACCATA DAI RUSSI PER L’INTERROGAZIONE SUI 3 NEOFASCISTI PRESENTI ALLA COMMEMORAZIONE DI DARIA DUGIN IN AMBASCIATA A ROMA, DICE DI NON ESSERE SPAVENTATA – “NON È LA PRIMA VOLTA CHE L’AMBASCIATA RUSSA CERCA DI INTERFERIRE SULL’ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO ITALIANO E, TEMO, NON SARÀ L’ULTIMA - LE PAROLE DEL VICESEGRETARIO CRIPPA SULLA MORTE DI NAVALNY? ORRENDE. BIDEN HA DATO PER “INCONTESTABILE” LA RESPONSABILITÀ DIRETTA DI PUTIN. PENSO CHE..."