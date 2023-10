“NON HO PROBLEMI NÉ CON SALVINI NÉ CON TAJANI NÉ CON MEDIASET” – GIORGIA MELONI RACCONTA LA FAVOLETTA DELLA PERFETTA ARMONIA NEL GOVERNO, NONOSTANTE L’EVIDENTE CAOS SULLA MANOVRA: “VI SCONSIGLIO DI RINCORRERE LE BOZZE, PERCHÉ DI BOZZE CE NE SONO TANTE” – SULLE RIPERCUSSIONI DELL'AFFAIRE GIAMBRUNO TAGLIA CORTO: “CON MEDIASET IL GOVERNO HA DEI RAPPORTI CHE SI HANNO CON UNA GRANDE AZIENDA” – USCITA DAI DUE GIORNI DEL CONSIGLIO EUROPEO, LA DUCETTA ASSICURA CHE “NON SI È PARLATO DI MES. UN RINVIO? DECIDE IL PARLAMENTO”

(ANSA) - "Non ho problemi né con Salvini né con Tajani né con Mediaset. Con Mediaset il governo ha dei rapporti che si hanno con una grande azienda". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a Bruxelles.

(askanews) - Quello tra governo e Mediaset "è un rapporto tra il governo e una grande azienda italiana. Io penso che una cosa sia raccontare i problemi un'altra cosa è crearli: non ci sono problemi, non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi con Mediaset". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo a

(ANSA) - Sulla manovra "vi sconsiglio di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante". Così Giorgia Meloni rispondendo a domande dei giornalisti al termine del vertice Ue a Bruxelles. "Stiamo lavorando bene, in dirittura di arrivo", ha aggiunto.

(ANSA) - "Non è stata prevista alcuna norma per il prelievo dei conti correnti, non è prevista nella legge di bilancio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo.

(ANSA) - "Non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo rispondendo ad una domanda sul Mes. In ogni caso, "non si può affrontare il tema di questo strumento se non si conosce la cornice", ha aggiunto la premier, spiegando che il Mes "richiama ai vecchi parametri del patto di stabilità". "Non è utile da parte di nessuno porre questa questione adesso, non si può discutere finché non sappiamo qual è il quadro", ha sottolineato.

(ANSA) - "In una logica di pacchetto c'è la priorità della migrazione, bisogna lavorare sui confini esterni e negli accordi con i Paesi di transito. Nuove risorse vanno messe in questo capitolo" e tutto il Consiglio è d'accordo su questo. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo.

(ANSA) - Sulle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi "so che il ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato" la documentazione "all'antitrust, aspettiamo e valuteremo nel merito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles.

(ANSA) - - "Io penso che dobbiamo stare alla posizione che la maggioranza ha espresso. Continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in se, non sia utile per nessuno porre la questione adesso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Bruxelles. "Quando abbiamo chiaro il quadro faremo le valutazioni più pertinenti", ha aggiunto Meloni che su un eventuale nuovo rinvio della discussione in Aula ha sottolineato: "lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo".

