“NON ME L’HA CHIESTO GIORGIA MELONI DI ANDARE A RIFERIRE IN PARLAMENTO” – DANIELA SANTANCHÈ PROVA A SMENTIRE LE VOCI SECONDO CUI SIA STATA LA PREMIER A CONVINCERLA A ANDARE A RIFERIRE IN MERITO ALL’INCHIESTA DI “REPORT” CHE L’HA TRAVOLTA – LA PITONESSA DICE DI NON TEMERE UN AVVISO DI GARANZIA (CHE NON È ANCORA ARRIVATO) PER QUANTO RIGUARDA I SUOI AFFARI DELLE SOCIETÀ “KI GROUP” E “VISIBILIA” – IL SENATORE DEM MISIANI CHIEDE RISPOSTE AL GOVERNO IN MERITO AI 2,7 MILIONI DI AIUTI DI STATO CHE LA SANTANCHÈ AVREBBE PRESO DURANTE LA PANDEMIA

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “la Repubblica”

daniela santanche

“Non me l’ha chiesto Giorgia Meloni di andare in Parlamento. L’ho deciso io e risponderò puntualmente su ogni questione sollevata. Anzi devo dire che il mio partito Fratelli d’Italia me lo ha sconsigliato di presentarmi in Senato, perché teme costituisca un precedente”.

Daniela Santanché a Repubblica fornisce la sua versione. La ministra del Turismo alla fine il dado l’ha tratto e si presenterà a Palazzo Madama per rispondere di bilanci falsati, plusvalenze fittizie, soldi di cassa integrazione Covid avuti dallo Stato e non restituiti, insomma dello scandalo sulle aziende Ki Group e Visibilia che è stato scoperchiato dall’inchiesta tv di Report, e che si è arricchito in queste ore di nuovi tasselli. […]

daniela santanche giuramento governo 1

Teme un avviso di garanzia? “Se arriverà, sono qua… ma non ne ho ricevuti ad ora”. Ai cronisti che a margine del convegno a Ischia in cui parla di turismo, risponde: “Macché rinvio a giudizio, non ho neppure ricevuto un avviso di garanzia…”. E assicura che ci saranno querele per tutti, perché “desidero essere risarcita per il danno che mi si sta arrecando”.

GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE

Per Santanchè è un agguato quello che le è stato teso. Il sospetto è di essere finita a fare da capro espiatorio. “Non ha mai barattato e non baratto la mia libertà: io vado dritta per la mia strada”, ripete. Le accuse sono però circostanziate e riguardano la gestione delle aziende, bilanci e deficit, il trattamento dei dipendenti, le pendenze con i fornitori.

Una interrogazione del Pd poi, a prima firma Antonio Misiani e che chiama a rispondere la premier Meloni, la ministra del Lavoro Marina Calderone e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso chiede di fare chiarezza sui 2,7 milioni di aiuti di Stato durante il Covid.

