“NON METTO IL MIO NOME NEL SIMBOLO, È UNA PROPOSTA DIVISIVA” – ELLY SCHLEIN, DOPO LA RIVOLTA DEL PD, RINCULA E ANNUNCIA CHE DARA’ IL SUO CONTRIBUTO COME CANDIDATA (SARA’ CAPOLISTA AL CENTRO E NELLE ISOLE) - COME DAGO DIXIT, DOPO IL 9 GIUGNO ELLY FARÀ LE VALIGIE E TORNERÀ DA MAMMA E PAPÀ A ZURIGO – DAGOREPORT

(ANSA) "E' stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta Instagram.

Europee: Schlein, mi candido perché è una sfida cruciale

(ANSA) - "Voglio dare una mano anche io, ci sarò, candidata, e mi candido a provare insieme più in alto possibile il Pd". Mi canidido alle europee "perché è una sfida cruciale". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in una diretta Instagram. "La famiglia socialista è l'unico argine all'avanzata delle destre. Abbiamo bisogno che tutti noi ci mettiamo in corsa, ho la speranza di dare una mano a eleggere più possibile di queste persone".

