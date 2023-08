FLASH! - COME TROVARE 13,5 MILIARDI PER IL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO, QUANDO IN CASSA NON C'E' UN EURO? L'IDEA DI MATTEO SALVINI: FARSELO FINANZIARE DA SOCIETA' STRANIERE PER IL 70 PER CENTO (ADVISOR BANCARI SONO GIA' IN PISTA). APPUNTAMENTO A OTTOBRE...