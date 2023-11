“NON MI SENTO SOTTO ASSEDIO E NON SONO RICATTABILE” – GIORGIA MELONI, SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI, VEDE OVUNQUE COMPLOTTONI NEI SUOI CONFRONTI E RIPETE COME UN DISCO ROTTO: “SO CHE CI SONO NEMICI DISPOSTI A FARE QUALUNQUE COSA PUR DI BUTTARMI GIÙ” (MA CHI SONO?) – POI "IO SO' GIORGIA" PIAGNUCOLA: “SONO ATTACCATA DA MISOGINI CHE PENSANO NON REGGA LA PRESSIONE, SONO COME QUELLI CHE DICEVANO CHE LE DONNE NON POTESSERO FARE IL MAGISTRATO PERCHE' QUANDO HANNO IL CICLO, NON RAGIONANO BENE" - "LITI CON SALVINI E TAJANI? TOTALMENTE INVENTATE"

MELONI, ATTACCATA DA MISOGINI CHE PENSANO NON REGGA LA PRESSIONE

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Quello che mi stupisce è la totale invenzione di liti con i miei alleati di governo. Ho letto miei virgolettati in cui insulto Salvini che non solo non sono stati mai pronunciati, ma nemmeno pensati.

Quando leggo pezzi di rassegna stampa con Matteo e con Antonio Tajani, restiamo basiti. Capisco che alcuni giornali vogliono mandarci a casa: legittimo, ci mancherebbe. Quello che non è accettabile ed è estraneo a qualunque deontologia è mettere tra virgolette cose mai dette né pensate".

A sostenerlo è la premier Giorgia Meloni nel libro "Il rancore e la speranza" in uscita l'8 novembre per Mondadori-Rai Libri. Niente Meloni nel bunker, dunque? Chiede Bruno Vespa. "Ma figuriamoci - risponde - per dimostrare quanto sia profondo il mio nervosismo, dicono: si confida con la sorella Arianna… Ha capito che grande notizia". "Sa qual è la verità? - osserva Meloni - Sono degli inguaribili misogini. Tentano di accreditare la tesi che la testa di una donna non può reggere di fronte alla pressione. Come quei legislatori che, fino a qualche decennio fa, ritenevano che le donne non potessero fare il magistrato perché, quando hanno il ciclo, non ragionano bene".

MELONI, NON MI SENTO SOTTO ASSEDIO E NON SONO RICATTABILE

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Io non sento affatto la dimensione dell'assedio. È il racconto che si fa di me. So che ci sono nemici disposti a fare qualunque cosa pur di buttarmi giù. Ma non mi spaventano. Come ho detto all'inizio del mio mandato, non sono ricattabile. Ma capisco che per alcuni gruppi di potere che hanno controllato a lungo l'Italia questo sia un problema". Lo afferma Giorgia Meloni a Bruno Vespa per il libro "Il rancore e la speranza" in uscita l'8 novembre per Mondadori-Rai Libri."

