BORRÉ, LA SPINA NEL FIANCO DI CONTE - L’AVVOCATO DEGLI ESPULSI A CINQUE STELLE TENTA UNA NUOVA MOSSA PER METTERE ALL’ANGOLO PEPPINIELLO APPULO IN VISTA DELLA VOTAZIONE DEL 10-11 MARZO: “HO CHIESTO RAGGUAGLI ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER GLI STATUTI”. LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI POTREBBE METTERE IN DISCUSSIONE L’ELEGGIBILITÀ DI CONTE COME PRESIDENTE. E “GIUSEPPI” POTREBBE ESSERE COSTRETTO A FARE IL PASSO INDIETRO DEFINITIVO DAL PARTITO…