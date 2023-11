22 nov 2023 11:46

“NON POSSIAMO RAPPRESENTARE GLI UOMINI TUTTI CATTIVI E LE DONNE COME TUTTE BUONE” - ALESSANDRO AMADORI, IL COORDINATORE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE SENTIMENTALE PER LE SCUOLE VOLUTO DA VALDITARA, ANNUNCIA CHE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI DIMETTERSI DOPO LE POLEMICHE SUL SUO LIBRO: “SE NON ME LO CHIEDE IL MINISTRO IO NON ME NE VADO. IL RISCHIO CHE LE MIE TEORIE POSSANO GIUSTIFICARE LE VIOLENZE SULLE DONNE? SARÀ MIA CURA FARE DI TUTTO PER EVITARLO” – LE OPPOSIZIONI PRESENTANO INTERROGAZIONI PARLAMENTARI E VALDITARA MINIMIZZA: “POLEMICHE SQUALLIDE…”