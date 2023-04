“NON POSSIAMO TASSARE ALLO STESSO MODO CHI È SINGLE E CHI HA FIGLI” – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, RINTIGNA SULLA PROPOSTA DI UN AZZERAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE FAMIGLIE CON FIGLI, COME FORMA DI CONTRASTO ALLA DENATALITÀ: “DOBBIAMO METTERE IN CAMPO UN’AZIONE CHOC”. BENE, MA COME? IL PROBLEMA È SEMPRE IL SOLITO: LE COPERTURE! AL MOMENTO GLI SPAZI IN DEFICIT APERTI DAL DEF SONO POCHI E GIÀ APPALTATI AL FONDAMENTALE TAGLIO DEL CUNEO FISCALE…

Estratto dell’articolo di Diana Cavalcoli per www.corriere.it

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al lavoro sulla riduzione o l’azzeramento delle tasse per le famiglie con figli. Per contrastare la denatalità, che rischia di portare l’Italia al 2050 con il 21% in meno di lavoratori (qui i dati Istat), il governo gioca la carta dell’agevolazione fiscale. Il ministro in occasione della presentazione del Def, il documento di economia e finanza, aveva già chiarito di voler «tutelare la natalità e le famiglie anche attraverso la riforma fiscale, che privilegerà i nuclei numerosi».

In queste ore il ministro ha spiegato l’intento della misura allo studio. «Non possiamo tassare allo stesso modo — dice — chi è single è chi ha una famiglia con figli perché evidentemente chi ha dei figli ha dei costi che in qualche modo alterano il concetto della progressività del carico fiscale. Quello che dobbiamo in qualche modo fare è rimuovere gli ostacoli e i limiti per quanto riguarda la natalità». Il ministro ha quindi sottolineato l’esigenza di «mettere in campo un’azione shock» sulla natalità.

Il tema è ora come disegnare la misura. Secondo il Foglio l’ipotesi più accreditata è l’introduzione di un bonus famiglia sul modello del Superbonus al 110%. Si tratterebbe quindi di un contributo pensato per i genitori con figli. L’idea è che i nuclei familiari con almeno due figli a carico non debbano pagare le tasse o in alternativa possano godere di un sconto fiscale sostanziale.

[…] Il problema sono le coperture. Al momento gli spazi in deficit aperti dal Def (3,4 miliardi quest’anno e 4,5 il prossimo) sono già appaltati per il taglio del cuneo fiscale(qui gli effetti sugli stipendi) e la riduzione delle tasse. […] Bisogna quindi capire se il governo opterà per l’azzeramento delle tasse alle famiglie numerose tramite bonus o per l’introduzione di una detrazione fissa valida per tutti i genitori indipendentemente dal reddito e tenendo conto del numero di figli.