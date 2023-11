26 nov 2023 13:45

“NON POSSO AFFACCIARMI PER UN’INFIAMMAZIONE AI POLMONI” – PAPA FRANCESCO NON SOLO NON SI È PRESENTATO AL BALCONE DI PIAZZA SAN PIETRO, MA HA ANCHE LASCIATO CHE FOSSE MONSIGNOR BRAIDA A LEGGERE IN SUA VECE LA CONSUETA RIFLESSIONE DOPO L’ANGELUS – “RINGRAZIAMO DIO PER LA TREGUA TRA ISRAELE E PALESTINA. CHE ENTRINO A GAZA PIÙ AIUTI UMANITARI, E CHE SI INSISTA NEL DIALOGO: È L'UNICA VIA, L'UNICA VIA PER AVERE PACE. CHI NON VUOLE DIALOGARE NON VUOLE LA PACE…”