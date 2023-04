“NON POSSO PASSARE IL MIO TEMPO A SPIEGARE LE BATTUTE A CHI NON LE CAPISCE” – IL COMMENTO TRANCHANT DI MARCO TRAVAGLIO ALLE POLEMICHE SULLA VIGNETTA DI NATANGELO CHE RAFFIGURA ARIANNA MELONI A LETTO CON UN NERO. IL CASO HA SCATENATO L’INDIGNAZIONE DEI FRATELLI D’ITALIA, E PERSINO LA PREMIER, GIORGIA MELONI, È INTERVENUTA IN DIFESA DELLA SORELLA – VAURO: “VIGNETTA AZZECCATISSIMA. SONO MOLTO FELICE FRA TANTA SATIRA BONACCIONA CHE C’È IN ITALIA CI SIA UN GIOVANE CHE FA SATIRA VERA È AUTENTICA''

1. VIGNETTA SU ARIANNA MELONI E LOLLOBRIGIDA, LA PREMIER ACCUSA: «ALLUSIONI INDEGNE»

Estratto dell’articolo di Franco Stefanoni per www.corriere.it

Dopo la frase di Francesco Lollobrigida, che a proposito di natalità in calo in Italia e migranti ha parlato del rischio di «sostituzione etnica», sollevando più di qualche critica, nuove polemiche sono nate da una vignetta pubblicata sul Fatto quotidiano in prima pagina, che riprende le parole del ministro.

Intitolata: «Obiettivo incentivare la natalità», ha come sfondo la camera da letto di Lollobrigida, con un uomo nero e una donna bianca, corredata da una frase in cui si dice che c’è da star tranquilli poiché il marito è «tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica». Alla bufera conseguente, Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, ha replicato all’Ansa: «Non posso passare il mio tempo a spiegare le battute a chi non le capisce».

La vignetta è stata contestata in primis da Giorgia Meloni, in difesa della sorella, che nella vita privata è la moglie del ministro Lollobrigida: «Quella ritratta è Arianna - scrive la premier in un post -. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo a qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un governo considerato nemico... ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso».

«C’è un limite a tutto, anche all’indecenza», è stato l’intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato, «quella pubblicata dal Fatto quotidiano non è una vignetta divertente, non è satira, è solo spazzatura dalla quale tutti dovrebbero prendere le distanze. Solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida».

[…] «Non condivido una parola di ciò che ha detto Lollobrigida ma questa vignetta del Fatto quotidiano è disgustosa», sono state le parole di Maria Elena Boschi di Italia viva, «è il solito vergognoso stile del giornale di Travaglio che aggredisce le persone e le famiglie».

E quelle di Carlo Calenda, leader di Azione: «La vignetta del Fatto fa schifo. Né più, né meno. La satira in questo caso non c’entra proprio nulla. Si tratta di volgarità pura e semplice. La mia solidarietà e quella di Azione alla presidente del Consiglio e a sua sorella Arianna».

Sulla stessa falsa riga il commento di Matteo Renzi a capo di Italia viva: «Il Fatto quotidiano ha come marchio di fabbrica l’aggressione. E oggi aggredisce Arianna Meloni e la sua famiglia, cui va la mia totale solidarietà. L’aggressione mediatica alla persona, alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è la Meloni, ieri eravamo noi, domani saranno...».

2. VIGNETTA SU SORELLA MELONI, VAURO: "AZZECCATISSIMA, LA SATIRA È SATIRA"

Da www.adnkronos.com

''Ho mandato a Natangelo un messaggio di complimenti quando ho visto la sua vignetta, è azzeccatissima. Sono molto felice fra tanta satira bonacciona che c’è in Italia ci sia un giovane che fa satira vera è autentica''. Così all’Adnkronos il vignettista Vauro Senesi, sulla polemiche che si stanno scatenando dopo la pubblicazione della vignetta di Natangelo pubblicata in prima pagina su 'Il Fatto Quotidiano' che ritrae la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Arianna, a letto con un uomo di colore.

''Visto che sono anziano - prosegue ironico - posso dire che se devo lasciare un testimone lo lascio proprio a Natangelo''. Per Vauro ''la satira è satira. Dopo il decreto anti rave e il decreto emergenza migranti adesso faranno il decreto 'emergenza satira''', aggiunge.

Poi il vignettista dice la sua sulle parole del ministro Lollobrigida sulla ''sostituzione etnica'': ''Sono contento di quello che ha detto Lollobrigida - continua - io avrò a breve un processo e se continuano a fare queste dichiarazioni fasciste, forse sarà difficile quando dico che Fdi è un partito fascista, affermare che invece non lo è''. ''Le dichiarazioni di Lollobrigida, ma anche quelle di La Russa e della stessa Meloni sulle Fosse Ardeatine - sottolinea Vauro - fanno emergere una sottocultura fascista di cui sono impregnati e che non riescono a contenere e questo è grave perché sono figure istituzionali. Nella Costituzione l’Italia è una Repubblica antifascista - conclude - qui si sta creando un corto circuito culturale che trovo molto allarmante''.

