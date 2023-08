13 ago 2023 15:00

“NON C’È ALL’ORIZZONTE NESSUNA IMPROVVISAZIONE DI PIER SILVIO BERLUSCONI CHE RIGUARDI UNA DISCESA IN POLITICA NÉ A BREVE NÉ A MEDIO TERMINE” – ALESSANDRO SALLUSTI METTE UNA PIETRA SOPRA ALLE VOCI SUL FUTURO POLITICO DI "PIER DUDI": “NON PERCHE' SIA SCONSIGLIABILE O PERICOLOSO PER LUI O PER LE AZIENDE. NON PER CALCOLO. MA PERCHE' UN LEADER SA IN OGNI MOMENTO CHE COSA SIA GIUSTO FARE O NON FARE, CON QUEL 'SENSO DEL RISPETTO' CHE E' NEL DNA DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI"