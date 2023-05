3 mag 2023 11:45

“NON C’È ALTRA OPZIONE: SE PUTIN VIENE IN SUDAFRICA, DOBBIAMO ARRESTARLO” – I FUNZIONARI DEL GOVERNO DI PRETORIA SONO NEL PANICO: AD AGOSTO C’È IL SUMMIT DEI PAESI BRICS, A CUI DOVREBBE PARTECIPARE ANCHE IL PRESIDENTE RUSSO. IN BASE ALLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, FIRMATO DAL PAESE, AL SUO ARRIVO PUTIN DOVREBBE FINIRE IN MANETTE. PER QUESTO STANNO PENSANDO DI FARLO INTERVENIRE IN VIDEOCONFERENZA