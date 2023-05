“NON È L’IDEALE USARE LA POLITICA DEGLI ALTRI GOVERNI PER REGOLARE I CONTI INTERNI” – GIORGIA MELONI REPLICA VELENOSA ALLE CRITICHE DI STEPHANE SEJOURNE, IL CAPO DEL PARTITO DI MACRON, “REINASSANCE”, CHE HA DEFINITO LE POLITICHE MIGRATORIE ITALIANE “INGIUSTE, DISUMANE E INEFFICACI”: “EVIDENTEMENTE C’È QUALCHE PROBLEMA INTERNO CHE DEVONO RISOLVERE. NON MI CI VOGLIO INFILARE” – SALVINI: “TONI INACCETTABILI E OFFENSIVI…”

(ANSA) - "Io credo che si utilizzi la politica degli altri governi per regolare i conti interni. Non mi sembra una cosa ideale sul piano della politica e del galateo, però ognuno fa le scelte che vuole fare". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Praga, commentando le critiche al governo italiano arrivate dalla Francia dal capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné.

MELONI, IN FRANCIA HANNO UN PROBLEMA DI CONSENSO INTERNO

(ANSA) - "Evidentemente c'è qualche problema che devono risolvere. Ma non credo sia un problema che hanno con noi. Evidentemente c'è qualche problema di tenuta del consenso che bisogna affrontare, ma è un problema interno. Non mi ci voglio infilare, capisco le difficoltà". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Praga, a chi le domandava dei ripetuti attacchi da parte del governo francese. A chi le domandava se avesse mandato un messaggio al presidente francese Emmanuel Macron, la premier ha risposto: "No, no, a me interessa quello che dicono gli italiani del lavoro che faccio".

FITTO A SEJOURNÈ, ATTACCO INGIUSTIFICATO A MELONI

(ANSA) - "Il nervosismo per le crescenti preoccupazioni di politica interna ha oggi fatto registrare un'altra vittima, il Presidente del Gruppo Renew al Parlamento europeo, Stéphane Séjourné".

"Privo di argomentazioni politiche valide e spaventato dal giudizio dei suoi concittadini Séjourné ha pensato bene di giocarsi la carta di un attacco non provocato ed ingiustificato al Presidente Meloni che non solo contraddice ogni regola di bon ton istituzionale non aiutando il corretto dialogo tra i Governi, ma, sono certo, non gli servirà a risolvere i molti problemi politici che ha". Lo afferma il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto.

SALVINI, DALLA FRANCIA TONI INACCETTABILI E OFFENSIVI

(ANSA) - "Toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno. Portino rispetto al governo italiano". Lo scrive su twitter il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, replicando alle parole del capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro, in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia in cui torna a attaccare la politica migratoria del governo italiano definita "ingiusta, disumana e inefficace"

