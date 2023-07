4 lug 2023 19:37

“NON C’E’ UN CASO LOMBARDIA” – TAJANI NEGA DISSIDI E LOTTE INTESTINE IN FORZA ITALIA MA IL PARTITO E’ UNA POLVERIERA. IL MINISTRO PROMETTE CHE IL ''NOME DI BERLUSCONI RESTERÀ PER SEMPRE NEL SIMBOLO''. COSÌ SARÀ VOTABILE SULLA SCHEDA ELETTORALE – UN TRIBUTO SENTIMENTALE, MA ANCHE STRATEGICO, PER DARE UN SENSO DI CONTINUITÀ AGLI ELETTORI IN VISTA DELLE PROSSIME EUROPEE. COME DAGO-DIXIT L’OBIETTIVO è QUELLO DI SUPERARE IL 4%