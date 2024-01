“NON SI GOVERNA IL TEATRO DI ROMA CONTRO ROMA” – IL SINDACO DELLA CAPITALE, ROBERTO GUALTIERI, DOPO L'ANNUNCIO DEL RICORSO PER IL BLITZ DELLA DESTRA SULLA NOMINA DI DE FUSCO, AUSPICA UN ACCORDO: “LA COSA È SFUGGITA DI MANO, C’È STATO UN ECCESSO DI PROTAGONISMO DELLA POLITICA E DEI PARTITI. NON NE VOGLIO FARE UN TEMA POLITICO, MA CONCRETO: ROMA CAPITALE È UNO DEI DUE AZIONISTI E FINANZIA IN MISURA PREVALENTE…”

Estratto dell'articolo di Andrea Arzilli per il “Corriere della Sera”

«Elly Schlein in corsa alle Europee? Lei e il gruppo dirigente del Pd sceglieranno la tattica migliore, se il segretario va candidato o no». Da Roberto Gualtieri, 57 anni, sindaco di Roma […] nessun consiglio a Schlein, ma uno al partito. «Il Pd sta costruendo l’alternativa al centrodestra e si sta preparando a elezioni importantissime. Il mio consiglio? Fare liste forti, con un programma […] incentrato su temi come la transizione ecologica, il lavoro, che renda il Pd protagonista in Europa come lo è stato in questi anni. Poi, la consultazione pubblica sulle liste... io sono un po’ all’antica, queste cose le decide il gruppo dirigente, come si faceva un tempo».

Il Pd di Schlein si è dichiarato contro il progetto leghista di autonomia differenziata. Da sindaco, che idea si è fatto?

«Il mio giudizio è negativo. Se si trattengono più tasse nei territori ricchi significa che, a meno di un forte aumento della spesa pubblica del tutto irrealistico, le si tolgono al bilancio dello Stato e alle regioni più povere, tagliando servizi ai cittadini. È un errore».

Al quale si pone rimedio con dialogo o barricate?

«La riforma in sé è sbagliata, fa male all’unità del Paese e va contrastata. Spetta a chi gestisce la battaglia parlamentare dire come contrastarla».

[…] E i rapporti con la romana Giorgia Meloni?

«Tendenzialmente sono buoni. Su cose fondamentali, come il Giubileo, le infrastrutture, la metro C, c’è collaborazione istituzionale. La interpreto così perché rappresento gli interessi della città e devo ottenere dei risultati. Poi, però, ci sono singoli casi che non condivido, ma nel merito e lo dico con grande forza, come sul Teatro di Roma o sulla modifica del Pnrr. È dovere del sindaco battersi per la città a prescindere da colore politico del governo. I sindaci del Pd fanno così».

Ecco, la querelle sul Teatro di Roma, con la nomina del direttore Luca De Fusco attraverso quello che in Campidoglio definiscono «colpo di mano» del centrodestra, come finirà?

«Spero prevalga il buon senso. La cosa è sfuggita di mano persino ai vertici delle istituzioni coinvolte, c’è stato un eccesso di protagonismo della politica e dei partiti che devono stare fuori da queste scelte che riguardano le istituzioni.

Non ne voglio fare un tema politico, ma concreto e semplice: Roma Capitale è uno dei due azionisti fondatori, assieme alla Regione Lazio, e finanzia in misura prevalente. È buonsenso che le scelte fondamentali siano prese in spirito di condivisione tra i due soci. Pensare che si possano compiere scelte fondamentali ignorando la posizione di Roma è sbagliato. Quindi torniamo a un confronto. Ma ciò che è successo è inaccettabile: non si governa il Teatro di Roma contro Roma».

[…] E agli attacchi di chi l’ha criticata dopo la sua apparizione ai Golden Globe a Los Angeles, come risponde?

«È stata una bella opportunità per promuovere il ruolo di Roma come capitale del cinema. Accogliendo il suo invito, ho avuto la possibilità di dialogare con Jay Penske, il più importante editore di cinema e spettacolo del mondo. Qua ci sono le novità più interessanti: Paola Cortellesi che batte Barbie al botteghino e Matteo Garrone in corsa per l’Oscar, due romani che parlano, e bene, di cose importanti: migranti e donne nella società. Due film al centro del mondo, non è poco».

