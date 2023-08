https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cavo-cavoli-ndash-nbsp-come-si-arrivati-destituzione-364424.htm

«Non dirò nulla sul contenuto della comunicazione con Salvini, ma mi ha fatto piacere sicuramente. Come fa piacere ogni volta che qualcuno mostra interesse per un servitore dello Stato e per come può sentirsi».

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è schierato dalla parte del generale Roberto Vannacci e del suo libro «Il mondo al contrario», in cui prende posizione, tra gli altri, contro gay e immigrati. Con una telefonata (di solidarietà) su cui il militare mantiene il riserbo. Ma Vannacci torna alla carica per rispondere alle tante accuse di questi giorni. «Non sono un mostro, non sono un orco», dice, confermando di non ritrattare una sola parola del suo libro.

Generale Vannacci, è ancora convinto di non voler fare un passo indietro?

«Neanche uno. Il limite è fissato dalla legge: fintanto che non offendo e non ledo la dignità di qualcuno ho diritto ad esprimere la mia opinione. Se dico che una persona non mi piace non è un'offesa. Cosa ben diversa sarebbe dire che qualcuno è uno s.... Per questo rivendico il diritto di dire cosa penso, anche di criticare, purché rimanga nel perimetro delle cose non perseguibili per legge. E per lo stesso motivo credo che la legge Zan sull'omotransfobia avrebbe aperto una strada al limite dei delitti d'opinione».

(...) non ho leso la dignità delle Forze armate».

Ma nei suoi confronti ora si profila un procedimento disciplinare da parte del ministero della Difesa.

«No. Ho ricevuto comunicazione proprio oggi dell'avvio di un'inchiesta sommaria nei miei confronti, che non è un'azione disciplinare: è un'indagine per episodi di rilevante gravità, le cui considerazioni finali, eventualmente, e solo allora, potranno o non potranno portare all'avvio di un provvedimento disciplinare».

Lo Stato maggiore dell'esercito, con una nota dell'ammiraglio Cavo Dragone, ha preso le distanze dal suo libro.

«Lo Stato maggiore è arrivato secondo, io ho preso le distanze per primo, quando nella nota d'autore del libro ho spiegato che le mie erano opinioni personali e che non rappresentavano il punto di vista delle forze armate. Per questo considero le parole dello Stato maggiore pleonastiche e ridondanti».

Lei ha dichiarato la propria obbedienza alle gerarchie dell'esercito e al ministro Crosetto. È ancora così?

«Confermo al cento per cento».

La vicenda rischia di essere un pesante intoppo nella sua carriera?

«Bisognerà vedere come finirà la vicenda, ma sono diventato generale di divisione grazie a quello che ho fatto quotidianamente, eppure non avevo mai pensato, né cercato di fare carriera. Quando ero giovane non me lo sarei mai immaginato, non credevo di poter arrivare oltre il grado di tenente colonnello, colonnello al massimo».

guido crosetto matteo salvini

Questa querelle però ha fatto schizzare il suo libro in testa alle classifiche delle vendite.

«Non sono né scrittore, né faccio marketing. Non ho scritto il libro per fare soldi e per diventare ricco, ma solo per esprimere quello che penso».

Forza Nuova l'ha proposta per il seggio delle elezioni suppletive a Monza. Ci sta pensando?

«Io faccio il soldato, ma ringrazio chiunque mi fa delle offerte, perché significa che ha fiducia in me».

