“NON SONO SUE MELE MARCE. IL PESCE PUZZA DALLA TESTA” – EMILIANO FITTIPALDI: “LA RUSSA SI È VANTATO PER ANNI DI CONSERVARE IL BUSTO DI MUSSOLINI IN CASA. E SE MELONI IN PERSONA ASSOLVE IL FEDELISSIMO CARLO FIDANZA, RIPRESO A RIDERE E SCHERZARE TRA GESTI HITLERIANI E SALUTI FASCISTI, PER QUALE RAGIONE I RAMPOLLI DEL PARTITO DOVREBBERO SMUSSARE LE LORO PASSIONACCE POLITICHE? MELONI A VENT'ANNI DEFINIVA IL DUCE ‘IL MIGLIOR POLITICO DEGLI ULTIMI 50 ANNI’ ESATTAMENTE COME LE RAGAZZE CHE HA FATTO GIUSTAMENTE CACCIARE IERI…”

Estratto dell’articolo di Emiliano Fittipaldi per “Domani”

EMILIANO FITTIPALDI

Il pesce puzza dalla testa, insegna il detto. Un adagio che vale anche nel caso dei giovani nazifascisti di Fratelli d'Italia, immortalati da Fanpage a insultare neri ed ebrei con braccia tese e saluti hitleriani, urla al “duce” e slogan razzisti.

Perché sarebbe troppo facile e banale – come stanno facendo i dirigenti del partito e i media simpatizzanti – addossare la responsabilità dello scandalo a qualche ragazzino nostalgico che non ha ancora imparato a nascondere l'orgoglio fascista come fanno i deputati più adulti e avvezzi, o parlare di «due mele marce prontamente espulse» come ripete da due giorni Giovanni Donzelli [….].

giorgia meloni giovane elogia mussolini

Il pesce puzza dalla testa perché i ragazzi di Gioventù nazionale sono la futura classe dirigente del partito di maggioranza del paese, che hanno come modello politico-culturale i loro beniamini seduti in parlamento, le alte cariche dello Stato e i manager d'area premiati dal nuovo, anche se non nascondono le loro origini politiche e il loro credo.

IGNAZIO LA RUSSA BUSTO DI MUSSOLINI

Ignazio La Russa si è vantato per anni di conservare il busto di Benito Mussolini in casa, circostanza che in qualsiasi altro paese democratico non avrebbe permesso l'ascesa dell'ex missino alla seconda carica dello Stato. Se un presidente del Senato attacca pubblicamente i partigiani deformando la storia («a via Rasella fu colpita una banda musicale di semipensionati», ha detto, in realtà si trattava delle SS del terzo battaglione del Polizeiregiment), è conseguenziale che i giovani adepti di FdI non trovino nulla di strano, al chiuso delle loro sezioni, nel liberare i loro istinti profondi e inneggiare ai dittatori.

carlo fidanza saluto romano

E se Meloni in persona assolve il fedelissimo Carlo Fidanza, ripreso a ridere e scherzare con i peggiori fanatici tra gesti hitleriani e saluti fascisti, ricandidandolo senza un plissé al parlamento europeo (nonostante il surplus di un recente patteggiamento per corruzione), per quale ragione i rampolli del partito che ha trionfato alle ultime elezioni dovrebbero smussare le loro passionacce politiche?

GIORGIA E LA GIOVENTU MELONIANA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Meloni, che a vent'anni definiva il duce «il miglior politico degli ultimi 50 anni» esattamente come le ragazze che ha fatto giustamente cacciare ieri, qualche mese fa ha provato a difendere la poltrona del cantante e pregiudicato (per banda armata) Marcello De Angelis, piazzato capo delle relazioni istituzionali del presidente della Regione Lazio che ha negato la matrice nera della strage di Bologna: si è dimesso solo dopo le ire della comunità ebraica per una vecchia canzone antisemita e le pressioni dell'opposizione.

Il pesce puzza dalla testa anche a studiare la parabola di Marco Nonno, che nonostante saluti romani ed estremismi nostalgici assortiti, a febbraio è stato promosso nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia in Campania […].

GIOVENTU MELONIANA - INCHIESTA DI FANPAGE

Quando furono pubblicate le foto imbarazzanti con le braccia tese, lui spiegò di «stare solo scherzando», la stessa giustificazione dei giovani meloniani smascherati da Fanpage. Come mai nessuno in FdI o da Palazzo Chigi ha ordinato a Nonno immediate dimissioni?

L'ipocrisia di Donzelli, del capogruppo Tommaso Foti, del ministro Ciriani che qualche giorno fa ha difeso i giovani fascisti parlando come sempre di «inchiesta giornalistica montata ad arte», è palese: il Pd chiede lo scioglimento immediato di Gioventù nazionale, ma per la proprietà transitiva dovrebbe chiederlo […] pure di Fratelli d'Italia, che trasuda estremismo e nostalgie per il ventennio non solo dalla base, ma dalla punta della piramide.

inchiesta gioventu nazionale fanpage 1

Ci siamo già dimenticati che Francesco Lollobrigida parlando dei migranti blaterava di «sostituzione etnica» come il peggiore dei razzisti e complottisti, la stessa presidente del Consiglio si rifiuta tenacemente di definirsi antifascista, o di levare la fiamma che arde dal simbolo del partito che ha fondato. Perché i camerati dentro FdI […] vanno cacciati per salvare la faccia. Ma all'elettorato nostalgico va fatto l'occhiolino: i loro voti sono molti, e Meloni non ha intenzione di rinunciarci.

GIORGIA MELONI IN VERSIONE DUCETTA - MEME ester mieli flaminia pace seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 9 inchiesta fanpage sul movimento giovanile fdi inchiesta fanpage sul movimento giovanile fdi comunicato dell ufficio stampa della camera sull interrogazione in merito all inchiesta di fanpage a casa di ignazio la russa seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 7 cimeli del duce a casa di ignazio la russa cimeli del duce a casa di ignazio la russa seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 5 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 4 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 1 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 3 seconda puntata dell inchiesta di fanpage sulla gioventu meloniana 2 gioventu meloniana - vignetta di vukic Ignazio la russa con Riccardo De Corato NEL 1992 VICINO A UNA FOTO DI MUSSOLINI