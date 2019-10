“NON STUDIAVA MATEMATICA MA ERA MOLTO INTELLIGENTE. E PIACEVA ALLE RAGAZZE” - FERMATE LE ROTATIVE, PARLA LA PROFESSORESSA DI MATEMATICA DI “GIUSEPPI” CONTE: “ERA MATURO, AVEVA UN INTELLIGENZA FERVIDA ED ERA BELLO” - “RICORDO UN ANEDDOTO PARTICOLARE. PER UN CERTO PERIODO MI CHIEDEVA SE POTEVA AFFACCIARSI ALLA FINESTRA. IO GLI CHIESI IL MOTIVO E LUI MI SPIEGÒ CHE…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio 1”

giuseppe conte 1 Il ritorno del Bisconte

Giuseppe Conte versione studente? Bello, maturo, intelligente, non secchione e molto apprezzato dalle donne. Parola di Filomena De Nittis, professoressa di matematica del premier presso il Liceo Classico Pitero Giannone di San Marco in Lamis (Foggia), che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ieri Conte ha detto di non aver mai aperto un libro della sua materia. Lo sapeva? “No, a dire il vero no”.

senato informativa di giuseppe conte sui presunti fondi russi alla lega 3 GIUSEPPE CONTE PAPALE

Che studente di matematica era il premier? “Valido, era maturo, aveva un'intelligenza fervida, me lo ricordo bene, era un ragazzo abbastanza brioso”. Era uno che studiava molto? “Non era un secchione ma era molto intelligente. Magari non studiava molto ma sapeva sempre districarsi nei problemi, rispondeva ai quesiti di matematica prendendo i discorsi un po' alla larga”.

GIUSEPPE CONTE

Com'era il rapporto con gli altri compagni? “Mi ricordo che in classe era benvoluto, sicuramente. E poi ricordo un aneddoto particolare”. Quale? “Per un certo periodo – ha spiegato la prof.ssa a Rai Radio1 - mi chiedeva sempre se poteva affacciarsi alla finestra. Io gli chiesi il motivo e mi spiegò che stava venendo a scuola con una moto, e quindi voleva controllare che non gliela rubassero”.

GIUSEPPE CONTE COME MAURO REPETTO BY LUGHINO

E piaceva alle ragazze? “Si - ha detto la docente a 'Un Giorno da Pecora' - era una bel ragazzo, piaceva molto alle compagne”. Si sarebbe mai immaginata il futuro politico di Conte? “Non avrei mai immaginato che diventasse premier ma nella stessa classe c'erano molti ragazzi validi, un compagno di Conte è diventato giudice, ad esempio”.

