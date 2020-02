“NON VEDO L’ORA DI ESSERE PROCESSATO” – SALVINI CONTINUA A FAR FINTA DI VOLER ANDARE A PROCESSO PER IL CASO GREGORETTI, NONOSTANTE IL CONSIGLIO DI GIULIA BONGIORNO (“NON AVALLARE L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE”) – IN REALTÀ I RAPPRESENTANTI DELLA LEGA SAREBBERO PRONTI A LASCIARE L’AULA E NON VOTARE A FAVORE

Matteo Salvini ha cambiato idea sul voler andare a processo per il caso Gregoretti? A giudicare dalle sue ultime dichiarazioni, sembrerebbe proprio di no. A due giorni dalla discussione in Senato sull'autorizzazione a procedere, il leader leghista conferma che "sarò in aula e non vedo l'ora di essere processato perché ritengo di aver fatto il mio dovere per difendere i confini dell'Italia. E se per qualcuno è un crimine, allora chiariamo la vicenda una volta per tutte". Salvini non sembra quindi voler accogliere il suggerimento di Giulia Bongiorno che, dalle pagine del Corriere della Sera, lo aveva invitato a "non avallare la linea dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti". Inoltre il leader leghista esprimendosi in questi termini smentisce l'indiscrezione di Repubblica, secondo cui i rappresentanti del Carroccio mercoledì 12 febbraio sarebbero pronti a lasciare l'aula per non votare a favore del processo.

