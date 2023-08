“NON VI DIMENTICATE DELLA VOSTRA IDENTITA’” - IL VIDEO IN CUI IL PAPA ELOGIA LA “GRANDE MADRE RUSSIA” E PIETRO IL GRANDE (DI CUI PUTIN SI SENTE EREDE) – I MEDIA DI MOSCA RINGRAZIANO BERGOGLIO PER L’APPOGGIO. KIEV SI INCAZZA E ACCUSA IL PONTEFICE DI “PROPOGANDA IMPERIALISTA” – PERCHE' LE PAROLE AI CATTOLICI RUSSI SONO STATE RIMOSSE DAI RESOCONTI UFFICIALI? QUANDO IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, IL CARDINALE PIETRO PAROLIN, CHIEDEVA PROVOCATORIAMENTE IL 10 AGOSTO 2022: “IL PAPA È FILORUSSO PERCHÉ INVOCA LA PACE?”

Estratto dell’articolo di Alessandro Trocino per corriere.it

«Non vi dimenticate della vostra identità. Voi siete eredi della grande Russia, la grande Russia dei santi, dei re, la grande Russia di Pietro il Grande, di Caterina II, quell’impero russo grande e colto, di tanta cultura, di tanti umanità, non vi liberate mai di questa eredità, siete gli eredi della grande madre Russia, andate avanti e grazie per il vostro modo di essere e per il vostro essere russi».

C’è un passaggio dell’ultimo discorso del Papa ai giovani cattolici russi - fatto il 25 agosto in collegamento video alla Giornata della gioventù russa a San Pietroburgo - che è stato sostanzialmente rimosso dai resoconti ufficiali, dalle trascrizioni del Vaticano e ignorato anche dal quotidiano cattolico Avvenire. È passato inosservato in tutti gli organi di informazione italiani. Lo ha notato subito, invece, Nona Mikhelidze, ucraina e ricercatrice all’Istituto Affari Internazionali, volto molto noto anche nelle nostre televisioni, che sui social lo ha commentato così: «Quelle parole fanno male a tutti noi che stiamo stati colonizzati e abbiamo subito l’oppressione delI’impero in nome di Grande Madre Russia». Ma è stato notato anche dai media russi, che lo hanno subito ripreso, tirando il Pontefice per la giacchetta e ringraziandolo per «l’appoggio».

Non è la prima volta che si accusa papa Bergoglio di essere filo russo o comunque sensibile alle ragioni della Russia di Putin. All’inizio della guerra il pontefice aveva fatto fatica a prendere le distanze in modo netto e chiaro dal presidente russo. La sua posizione è sempre stata quella di chiedere una pace immediata e incondizionata, a prescindere dalle responsabilità e dalle conquiste territoriali, sia pure poi condannando l’aggressione. In un’intervista a Limes, il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, chiedeva provocatoriamente il 10 agosto 2022: «Il papa è filorusso perché invoca la pace?

Il Papa ha sempre seguito una strategia del dialogo, continuando ad avere rapporti anche con il Patriarca ortodosso Kirill, che si è distinto in questi mesi per dichiarazioni violente ed omofobe, come e peggio di Putin.

Ma gli accenni del pontefice alla «grande madre Russia», a Pietro il grande, a Caterina II, all’impero, sono stati una gaffe o no? Di certo, sono sembrate inopportuni. Gianni Vernetti ex sottosegretario agli Esteri del Pd, le definisce «parole imbarazzanti». Perché è stato lo stesso Putin, in occasione dei 350 dalla nascita di Pietro il Grande, a paragonarsi allo zar .

Pietro il Grande è considerato un eroe nazionale russo e la sua figura va considerata nel contesto storico in cui si inseriva. Oggi non avrebbe senso ragionare su di lui come soltanto di un colonizzatore o di un invasore, ma è anche vero che Pietro il Grande è lo zar che condusse le campagne d’Azov contro i tatari di Crimea. E paragonandosi a lui, il 9 giugno 2022, Putin ha detto: «Pietro il Grande stava solo riconquistando quelle terre e rafforzando il potere. Ora tocca anche a noi riconquistare e rafforzarci».

Quanto a Caterina, scrive East Journal, «fu lei a completare l’espansione militare avviata da Pietro, conquistando la Crimea e ispirando la spartizione della Polonia, reprimendo brutalmente le insurrezioni polacche. Dopo la Rivoluzione francese, Caterina ricusò gran parte delle sue idee illuministe abbracciando le più tradizionali pratiche dell’autocrazia russa».

Poi c’è l’accenno alla «grande madre russa» e all’impero. Il 12 luglio 2021 Putin pubblicò un documento dal titolo «Sull’unità storica di russi e ucraini» in cui proclamava russi, bielorussi e ucraini parte di una sola nazione, appunto, la «grande madre Russia». Oggi cantare le lodi della Grande madre Russia, come se l’Ucraina ne fosse figlia, e dell’impero, in un momento di espansione bellicista, rischia di legittimare le mire putiniane.

Non è così, naturalmente, e quelle frasi vanno contestualizzate nel tentativo del pontefice di mantenere un filo del dialogo. E anche nella logica per cui è sbagliato e controproducente puntare il dito contro i russi, la loro storia, la loro identità. Perché rischia di alimentare il loro risentimento. Ma forse Pietro il Grande e Caterina andrebbero lasciati agli storici. Parlarne ora, rivolgendosi ai giovani russi, mentre Putin sta facendo quel che sta facendo, non sembra un buon viatico per creare un clima di pace.

