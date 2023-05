“LA NOSTRA VOCAZIONE È ANDARE AVANTI, NONOSTANTE TUTTO” – L’ARCIVESCOVO LITUANO VISVALDAS KULBOKAS, NUNZIO APOSTOLICO A KIEV, ESPLICITA LA LINEA DEL VATICANO SULLA PACE IN UCRAINA: “FRANCESCO PROSEGUE NEL SUO TENTATIVO DI CERCARE UNA VIA DIPLOMATICA PERCHÉ SA CHE NON SI PUÒ RESTARE INERTI: SI FA UN TENTATIVO, SI RIFÀ DI NUOVO, SI BUSSA A TUTTE LE PORTE SPERANDO CHE PRIMA O POI UNA PORTA FINALMENTE SI APRA" – “LE MEDIAZIONI UMANITARIE POSSONO APRIRE LA STRADA A UN NEGOZIATO PIÙ AMPIO, ANCHE SE..."

Papa Francesco con Visvaldas Kulbokas

(ANSA) - "Già il fatto che il Papa abbia parlato di una 'missione di pace', pubblicamente, è significativo. Francesco prosegue nel suo tentativo di cercare una via diplomatica per arrivare alla pace perché sa che non si può restare inerti: si fa un tentativo, si rifà di nuovo, si bussa a tutte le porte sperando che prima o poi una porta finalmente si apra". Lo dice, in un' intervista al Corriere della Sera, l'arcivescovo lituano Visvaldas Kulbokas, dal 2021 il nunzio apostolico a Kiev, l'ambasciatore del Papa in Ucraina.

papa francesco volodymyr zelensky 2

Possibilità, eccellenza? "Se la si considera dal punto di vista logico, o meramente umano, si direbbe nessuna. Però, vede, noi siamo uomini di fede e la nostra vocazione, anche come diplomatici, è andare avanti, nonostante tutto, anche quando la situazione appare disperata dobbiamo fare il nostro lavoro - sottolinea - . Ed è quello che stiamo facendo…".

BERGOGLIO PUTIN PADRE GEORG

Le mediazioni umanitarie possono essere una via verso un negoziato più ampio? "Evidentemente sì, anche se resta tutto molto difficile", aggiunge l'arcivescovo. "Tutto è stato bloccato dal livello politico - spiega. L'anno scorso, a metà febbraio, si sapeva che la guerra sarebbe cominciata, che l'invasione russa era imminente. Indirettamente, avevo sentito che i militari russi ne parlavano ed erano preoccupati. I generali che stavano sulla linea del fronte, almeno alcuni, non volevano questa guerra. Ma se il Cremlino decide che si fa, la devono fare". Per Kulbokas quindi "bisogna insistere sul dialogo umanitario".

