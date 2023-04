“IL NOSTRO PICCOLO FASCISTOMETRO CONTINUERÀ A MISURARE IL FASCISMO ANCHE NELL’ANTIFASCISMO” – FRANCESCO MERLO TORNA A PARLARE DI CORRADO FORMIGLI, CON CUI AVEVA USATO IL ‘FASCISTOMETRO’ (“OSCILLA TRA 8 E MEZZO E NOVE MENO MENO”): “IL PARADOSSO DEL FASCISMO DEGLI ANTIFASCISTI NULLA TOGLIE AL VALORE DEGLI ANTIFASCISTI CHE CI RESTITUIRONO L’ONORE E LA LIBERTÀ. SCIASCIA LO DISSE COSÌ: ‘DAL FASCISMO ANCHE L’ANTIFASCISMO SEMBRÒ RICEVERE CERTE CONSEGNE. DUNQUE…” - VIDEO

francesco merlo

ANCHE A SINISTRA QUALCUNO SI È ACCORTO CHE L'“ALLARME FASCIMO” È RIDICOLO E PRETESTUOSO – A “PIAZZAPULITA”, FORMIGLI HA ACCUSATO GIORGIA MELONI DI “NON DICHIARARSI ANTIFASCISTA” - IN STUDIO IL CONDUTTORE HA INCASSATO L’INVETTIVA DI SGARBI: “TU SEI FASCISTA, STAI FACENDO DEL FASCISMO CON LA TUA TV SPAZZATURA!” – MA SOPRATTUTTO, IL GIORNALISTA È STATO INFILZATO SU “REPUBBLICA” DA FRANCESCO MERLO: “IL FASCISTOMETRO OSCILLA TRA 8 E MEZZO E NOVE MENO MENO” – VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/anche-sinistra-qualcuno-si-accorto-che-39-ldquo-allarme-349256.htm

IL FASCISTOMETRO PER “L’ANTIFASCISMO” ENEA, LA PIETÀ NON È UGUALE PER TUTTI

Estratto della lettera di un lettore a “la Repubblica”

corrado formigli

Caro Merlo, lei ha applicato “il fascistometro” a un antifascista intollerante in tv verso uno dei comportamenti parafascisti oggi di moda. Per Flaiano “il fascismo si divide in due parti: il fascismo propriamente detto e l’antifascismo”. L’aforisma […] è usato come slogan da chi non riconosce il valore dell’antifascismo. Non crede che [...] vada [...] combattuto?

Miriam Dondi - Modena

vittorio sgarbi corrado formigli a piazzapulita

Risposta di Francesco Merlo

No. Credo che vada spiegato e ricondotto alla sua verità. Ennio Flaiano […] amava esprimersi con i paradossi che stimolano l’intelligenza, ma rimangono paradossi.

Voglio dire che il paradosso del fascismo degli antifascisti […] non cancella l’inconciliabilità di fascismo e antifascismo nella storia del nostro Paese e nulla toglie al valore degli antifascisti che, uniti, ci restituirono l’onore e la libertà.

FRANCESCO MERLO

L’antifascismo, vale dire la Resistenza [...], è la fonte di legittimità della nostra Italia democratica e repubblicana. […] Sciascia [...] lo disse così: “Dal fascismo, dall’eterno fascismo italiano, anche l’antifascismo sembrò ricevere certe consegne”. Dunque, il nostro piccolo fascistometro continuerà a misurare il fascismo dovunque, anche nell’antifascismo.

FLAIANO 2 flaiano leonardo sciascia leonardo sciascia un marziano a roma di ennio flaiano