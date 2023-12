“IL NOSTRO SCOPO È DIVIDERE LE RELAZIONI TRA STATI UNITI ED EUROPA” – LE CHAT TRA DANIEL WOO, 007 DI PECHINO, E IL POLITICO BELGA FRANK CREYELMAN, SEPARATISTA FIAMMINGO DI ESTREMA DESTRA CHE PER OLTRE TRE ANNI È STATO A LIBRO PAGA DELLA SPIA CINESE – IL CASO È ESPLOSO DOPO L’INCHIESTA DI “SPIEGEL”, “LE MONDE” E “FINANCIAL TIMES”, CHE HANNO SCOPERCHIATO I TENTATIVI DEL “DRAGONE” INFLUENZARE A PROPRIO FAVORE LE DISCUSSIONI IN EUROPA – IL BELGA POTREBBE NON ESSERE L’UNICO: PER “FT”, L’UFFICIALE DEI SERVIZI SEGRETI CINESI AVREBBE ANCHE CERCATO DI PRENDERE DI MIRA…

Estratto dell’articolo di Francesca Basso per www.corriere.it

La notizia in Belgio ha fatto scalpore: Frank Creyelman, ex parlamentare del partito fiammingo populista di destra Vlaams Belang, per oltre tre anni è stato a libro paga di Daniel Woo, un ufficiale dell’agenzia di spionaggio del Ministero della Sicurezza di Stato cinese, per influenzare a favore di Pechino le discussioni in Europa […]

A far esplodere il caso è stata un’inchiesta condotta da Der Spiegel , Le Monde e Financial Times. La relazione tra il funzionario cinese e il politico belga è documentata in messaggi di testo dal 2019 alla fine del 2022 che i tre media hanno ottenuto da una fonte di sicurezza occidentale. In un messaggio Woo scrive a Creyelman che «il nostro scopo è dividere le relazioni tra Stati Uniti ed Europa». Il Financial Times riporta che « mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz stava per visitare la Cina alla fine del 2022, Woo chiese a Creyelman di convincere due membri di destra del Parlamento europeo a dire pubblicamente che gli Stati Uniti e il Regno Unito stavano minando la sicurezza energetica europea». Creyelman è stato espulso dal Vlaams Belang «con effetto immediato».

Martin Selmayr

[…] Viene anche riferito che «l’ufficiale cinese ha fatto riferimento ai tentativi passati di prendere di mira Martin Selmayr, ex segretario generale della Commissione europea, che un tempo era tra i funzionari più potenti di Bruxelles». Non ci sono prove — prosegue il quotidiano — che la Cina abbia avuto successo nel tentativo e Selmayr, che ora guida la rappresentanza della Commissione Ue in Austria, «ha negato con veemenza di essere a conoscenza della situazione». […]

