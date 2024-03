18 mar 2024 16:06

“OBAMA SARÀ GELOSO DEI MIEI SUCCESSI” – JOE BIDEN, DI SOLITO MOLTO ATTENTO A NON CITARE IL SUO AMICO BARACK, IN PRIVATO SI SAREBBE LASCIATO ANDARE AD ALCUNE BATTUTE – A DISPETTO DELL’OSTENTATA “BROMANCE” PUBBLICA, BIDEN NON HA MAI PERDONATO A OBAMA QUANDO, NEL 2015, GLI PREFERÌ HILLARY CLINTON – “SLEEPY JOE” È CONVINTO CHE SE CI FOSSE STATO LUI, NEL 2016, TRUMP NON SAREBBE MAI DIVENTATO PRESIDENTE…