20 dic 2023 15:50

“OCCORRE CAPIRE SE L'ITALIA VUOLE STARE IN PRIMA FILA IN EUROPA O NO” - L'EX COMMISSARIO MICHEL BARNIER MANDA UN “PIZZINO” A GIORGIA MELONI IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE: SOSTERRA' URSULA O RESTERA' TRA GLI EURO-PUZZONI? - “È INTERESSE DELL'ITALIA ESSERE E RESTARE IN PRIMA LINEA NEL PROGETTO EUROPEO COME LO È DA SESSANT'ANNI. DALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE MI ASPETTO CHE I PARTITI FILOEUROPEI RIESCANO A FORMARE UNA COALIZIONE FORTE. SPERO CHE I TRE PRINCIPALI PARTITI IN PARLAMENTO TROVINO UN MODO PER COSTRUIRE UNA COALIZIONE E SEGUIRE UNA LINEA FILO UE"